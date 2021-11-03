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Талибы запретили использование в Афганистане иностранной валюты

В Афганистане ходила разная валюта.

Фото: ЕРА

2 ноября находящееся при власти в Афганистане движение "Талибан" объявило о полном запрете использования в стране другой валюты, кроме афганской. Об этом со ссылкой на переданное журналистам заявление талибов сообщило агентство Reuters.

Свое решение "Талибан" объяснил "экономической ситуацией и национальными интересами".

Reuters отмечает, пишет Гордон, что на рынках Афганистана широко распространено использование американских долларов, а в приграничных районах – валюты соседних стран, в том числе Пакистана.

В Афганистане ходят афгани, курс этой валюты – около 0,29 грн за один афгани.
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