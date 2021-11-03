







Торги по продаже ДОЛ «Купалинка» проводит Госкомитет по имуществу. Сейчас лагерь находится на балансе Управления по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома, пишет Rrealt.by, а ранее он принадлежал местному автокомбинату.





Пионерский лагерь расположен в Воложинском районе Минской области, в живописной местности на берегу реки Ислочь.









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«Купалинка» состоит из жилого корпуса общей площадью 2,7 тысяч «квадратов», здания администрации, столовой, проходной и котельной. Все здания построены из кирпича, и судя по фотографиям, еще несколько лет назад принимали детей на отдых. В лагере есть все коммуникации: электричество, отопление, вода, канализация. «Купалинка» состоит из жилого корпуса общей площадью 2,7 тысяч «квадратов», здания администрации, столовой, проходной и котельной. Все здания построены из кирпича, и судя по фотографиям, еще несколько лет назад принимали детей на отдых. В лагере есть все коммуникации: электричество, отопление, вода, канализация.









В придачу к лагерю идет внушительный участок земли площадью 7,2 га. Он будет предоставлен будущему собственнику в аренду на 50 лет.





Как сообщается в описании лота, новый владелец сможет изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения объектов, предназначенных для организации массового отдыха населения и туризма.





К слову, лагерь располагается в неплохом месте — прямо на песчаном берегу реки Ислочь, всего в двух километрах от исторического местечка Раков. В тех же местах, рядом с «Купалинкой», работает санаторий «Ислочь», несколько домов отдыха и детских лагерей.





Стать владельцем «Купалинки» можно за 590 тысяч рублей, или 242 тысячи долларов. Это начальная стоимость объекта.





Аукцион при наличии заявителей пройдет 9 ноября.



