



Самые крупные сделки были заключены с фуражной кукурузой (20,8 тыс. тонн) и пшеницей (11,5 тыс. тонн).





Резкий рост спроса на зерновые трейдеры отмечают с начала октября. За последний месяц через биржевую площадку реализовано 37 тыс. тонн зерна на 20 млн рублей.





Для сравнения: за октябрь 2020 года через биржу было реализовано всего 3,2 тыс. тонн зерна на 1,4 млн рублей.





Пока спрос на зерно еще не достиг максимума, и в ближайшее время цены на него продолжат расти. Активность участников биржевых торгов позволяет прогнозировать, что до выхода на плато еще далеко, комментируют аналитики БУТБ.





Высокий спрос базируется на возросшей потребности в кормах. Кроме того, цены ориентируются на такой индикатор, как шрот масличных.





«Стремясь сохранить ценовую конкурентоспособность, белорусские сельхозпроизводители стали частично замещать подорожавший шрот более дешевым зерном и премиксами. А поскольку в ближайшее время снижения стоимости шрота не предвидится, то и продажи зерна через биржевую площадку будут с большой долей вероятности демонстрировать высокую положительную динамику», — говорится в обзоре биржи.