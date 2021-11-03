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Белорусская биржа удвоила продажи зерна

За январь-октябрь сельхозпредприятия Беларуси приобрели на биржевых торгах 163,5 тыс. тонн зерновых на общую сумму 78,1 млн рублей. Это значит, что за 10 месяцев продажи зерна в натуральном выражении выросли в 1,7 раза, а в деньгах — почти в 2 раза.


Самые крупные сделки были заключены с фуражной кукурузой (20,8 тыс. тонн) и пшеницей (11,5 тыс. тонн).

Резкий рост спроса на зерновые трейдеры отмечают с начала октября. За последний месяц через биржевую площадку реализовано 37 тыс. тонн зерна на 20 млн рублей.

Для сравнения: за октябрь 2020 года через биржу было реализовано всего 3,2 тыс. тонн зерна на 1,4 млн рублей.

Пока спрос на зерно еще не достиг максимума, и в ближайшее время цены на него продолжат расти. Активность участников биржевых торгов позволяет прогнозировать, что до выхода на плато еще далеко, комментируют аналитики БУТБ.

Высокий спрос базируется на возросшей потребности в кормах. Кроме того, цены ориентируются на такой индикатор, как шрот масличных.

«Стремясь сохранить ценовую конкурентоспособность, белорусские сельхозпроизводители стали частично замещать подорожавший шрот более дешевым зерном и премиксами. А поскольку в ближайшее время снижения стоимости шрота не предвидится, то и продажи зерна через биржевую площадку будут с большой долей вероятности демонстрировать высокую положительную динамику», — говорится в обзоре биржи.
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