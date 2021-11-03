







Так в деревне Должа, пишет Belarus.kp.ru, что в Витебской области, построят завод по производству вакцин. Проект будет включать реконструкцию имеющихся производств на площадях «БелВитунифарм». Сроки реализации инвестпроекта намечены на 2021-2023 годы.





- Производственная база ОАО «БелВитунифарм» определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, - подчеркнули в пресс-службе.





Решения принималось, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также перспектив по последующему развитию биотехнологического кластера на объекте.





Вакцину от коронавируса в Беларуси разрабатывают подведомственные Минздраву и НАН организации.





- На данный момент уже подготовлена серия прототипного варианта вакцины, - подчеркнули в Минздраве.





Кроме того, сообщается, что по указу Лукашенко от ввозных таможенных пошлин и НДС будут освобождены технологическое оборудование, сырье и материалы, ввозимые в Беларусь для реализации данного инвестпроекта.







