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Завод по производству белорусской вакцины от коронавируса будет построен под Витебском

Стало известно, где в Беларуси построят завод по производству отечественной вакцины от «ковида». Указ о реализации соответствующего инвестиционного проекта подписал Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.



Так в деревне Должа, пишет Belarus.kp.ru, что в Витебской области, построят завод по производству вакцин. Проект будет включать реконструкцию имеющихся производств на площадях «БелВитунифарм». Сроки реализации инвестпроекта намечены на 2021-2023 годы.

- Производственная база ОАО «БелВитунифарм» определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, - подчеркнули в пресс-службе.

Решения принималось, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также перспектив по последующему развитию биотехнологического кластера на объекте.

Вакцину от коронавируса в Беларуси разрабатывают подведомственные Минздраву и НАН организации.

- На данный момент уже подготовлена серия прототипного варианта вакцины, - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, сообщается, что по указу Лукашенко от ввозных таможенных пошлин и НДС будут освобождены технологическое оборудование, сырье и материалы, ввозимые в Беларусь для реализации данного инвестпроекта.
Источник: София Голуб
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