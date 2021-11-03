







Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с вице-президентом китайской строительной компании «Ситик Констракшн», сообщает пресс-служба Совмина.





На встрече, пишет Thinktanks.by, обсуждался инвестиционный проект по строительству азотного комплекса в Гродно.





"Этот проект очень важен для нашей страны. Мы заинтересованы, чтобы новый азотный комплекс стал одним из самых эффективных проектов в мире», - сказал Роман Головченко. Беларусь заинтересована в завершении этого проекта в 2025 году.





Премьер отметил, что проекты, в которых будет участвовать китайская компания, реализуются с государственной поддержкой. «В их реализацию вовлечены не только коммерческие компании, но и правительственные структуры, кредитно-финансовые учреждения», — подчеркнул Головченко.





В свою очередь китайская сторона подтвердила готовность к реализации данного проекта.





Компания «Ситик Констракшн» реализует в стране три крупных инвестиционных проекта. Она выступает не только в качестве генерального подрядчика, но и стала соинвестором ЗАО "БЕЛДЖИ".





Напомним, в феврале 2020 года ОАО «Гродно Азот» предварительно определилось с подрядчиком на строительство нового азотного комплекса. К процедуре улучшения предложения была допущена итальянская компания TECNIMONT S. p. A. В процедуре переговоров по выбору генерального подрядчика принимало участие пять компаний: китайские CITIC, CMIC, COMPLANT, корейский Samsung, а также итальянская фирма.





В итоге конкурсная комиссия отклонила предложения китайцев и корейцев как не соответствующие требованиям документации для переговоров. После этого информации о ходе проекта практически не поступало.





Отметим, что в этом году были возобновлены санкции США против предприятий «Белнефтехима», которые затронули и «Гродно Азот».