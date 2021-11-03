Компания, которая ранее размещала на продажу ценные бумаги на 500 тысяч долларов, не может выполнить свои обязательства перед покупателями, пишет Наша нива





«Байкал» занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Среди них фигурировали галерея «Элатио», торговый центр «Мост» (доля), производственная база в Колодищах. Компания была зарегистрирована еще в 2002 году.





Минфин сообщил 3 ноября о неисполнении обязательств по досрочному выкупу облигаций обществом с дополнительной ответственностью «Байкал». Речь про ценные бумаги, которые компания выпустила в декабре 2019 года. Срок их обращения планировался до 2 декабря 2024 года. На сентябрь этого года был запланирован очередной досрочный выкуп ценных бумаг.





Компания выпускала 10 тысяч облигаций, стоимость каждой — 50 долларов. Общая стоимость ценных бумаг — 500 тысяч долларов. Процентная ставка по ним составляла 7% годовых. Деньги планировали направить на инвестиционную деятельность.





«Участниками ОДО «БАЙКАЛ» являются Карасёв Владимир Олегович и Басков Дмитрий Юрьевич», — сообщает Минфин. Это полный тезка сенатора Дмитрий Баскова, у него такое же отчество.





Но в отрытых источниках не удалось найти информацию об этом возможном девелоперском активе экс-главы Федерации хоккея.





По данным Единого госрегистра, во второй половине октября этого года вносились изменения в учредительные документы компании.





В пресс-релизе Минфина, опубликованном в августе, единственным участником ОДО «БАЙКАЛ» значился Карасев Владимир Олегович.



