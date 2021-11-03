Минский девелопер объявил о дефолте по облигациям. Среди участников компании - Дмитрий Басков
Минфин объявил о неисполнении обязательств по облигациям крупного минского девелопера «Байкал».
Компания, которая ранее размещала на продажу ценные бумаги на 500 тысяч долларов, не может выполнить свои обязательства перед покупателями, пишет Наша нива.
«Байкал» занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Среди них фигурировали галерея «Элатио», торговый центр «Мост» (доля), производственная база в Колодищах. Компания была зарегистрирована еще в 2002 году.
Минфин сообщил 3 ноября о неисполнении обязательств по досрочному выкупу облигаций обществом с дополнительной ответственностью «Байкал». Речь про ценные бумаги, которые компания выпустила в декабре 2019 года. Срок их обращения планировался до 2 декабря 2024 года. На сентябрь этого года был запланирован очередной досрочный выкуп ценных бумаг.
Компания выпускала 10 тысяч облигаций, стоимость каждой — 50 долларов. Общая стоимость ценных бумаг — 500 тысяч долларов. Процентная ставка по ним составляла 7% годовых. Деньги планировали направить на инвестиционную деятельность.
«Участниками ОДО «БАЙКАЛ» являются Карасёв Владимир Олегович и Басков Дмитрий Юрьевич», — сообщает Минфин. Это полный тезка сенатора Дмитрий Баскова, у него такое же отчество.
Но в отрытых источниках не удалось найти информацию об этом возможном девелоперском активе экс-главы Федерации хоккея.
По данным Единого госрегистра, во второй половине октября этого года вносились изменения в учредительные документы компании.
В пресс-релизе Минфина, опубликованном в августе, единственным участником ОДО «БАЙКАЛ» значился Карасев Владимир Олегович.
17:23 03/11/2021
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