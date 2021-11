Документ зарегистрирован на Национальном правовом портале, но еще не опубликован. На какой период времени продукты компаний будут запрещены в Беларуси, пока неизвестно. Постановление вступает в силу 4 ноября.





В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний "LIQUI MOLY", "ŠKODA AUTO" и "BEIERSDORF" (торговые марки "NIVEA", "EUCERIN", "LA PRAIRIE", "LABELLO", "HANSAPLAST", "FLORENA", "8X4", "SKIN STORIES", "GAMMON", "TESA", "CHAUL", "COPPERTONE", "HIDROFUGAL", "STOP THE WATER WHILE USING ME").





Решение о запрете продукции в Беларуси власти обосновывали "обеспечением защиты национальных интересов" "с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".





Как сообщалось, при импорте этих товаров в Беларусь их должны будут вывезти обратно. Если их обнаружат в продаже в магазинах, на рынках или через интернет, то продавцам запретят их реализацию.





При этом гражданам можно ввозить эти товары для личного пользования. А в случае с авто — только зарегистрированные в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также для транзита через территорию ЕАЭС.