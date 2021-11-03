+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти продлили запрет на ввоз и продажу продукции Nivea, Skoda и Liqui Moly

Правительство приняло постановление № 622, которое продлевает предыдущее решение Совмина № 240 о запрете ввоза и продажи в Беларуси товаров отдельных зарубежных компаний.

Документ зарегистрирован на Национальном правовом портале, но еще не опубликован. На какой период времени продукты компаний будут запрещены в Беларуси, пока неизвестно. Постановление вступает в силу 4 ноября.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний "LIQUI MOLY", "ŠKODA AUTO" и "BEIERSDORF" (торговые марки "NIVEA", "EUCERIN", "LA PRAIRIE", "LABELLO", "HANSAPLAST", "FLORENA", "8X4", "SKIN STORIES", "GAMMON", "TESA", "CHAUL", "COPPERTONE", "HIDROFUGAL", "STOP THE WATER WHILE USING ME").

Решение о запрете продукции в Беларуси власти обосновывали "обеспечением защиты национальных интересов" "с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Как сообщалось, при импорте этих товаров в Беларусь их должны будут вывезти обратно. Если их обнаружат в продаже в магазинах, на рынках или через интернет, то продавцам запретят их реализацию. 

При этом гражданам можно  ввозить эти товары для личного пользования. А в случае с авто — только зарегистрированные в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также для транзита через территорию ЕАЭС.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]