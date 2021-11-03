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Началось? Рубль девальвировался сразу ко всем валютам

Беларуский рубль обвалился сразу на 0,60% к корзине валют. Это максимальное относительное ослабление почти за четыре месяца. А с начала недели валютная корзина подорожала уже на 0,77%.

Курс доллара подскочил сразу на 0,0160 BYN до 2,4618 BYN/USD и с максимума за 15 дней улетел на максимум за 20 дней.

За предыдущие шесть торговых сессий стоимость доллара выросла на 0,0464 BYN, а до этого американец находился на минимуме за 455 дней.

Курс евро вырос на 0,0104 BYN до 2,8492 BYN/EUR — максимума за 20 дней.

Евровалюта за шесть последних торгов подорожала на 0,0460 BYN, а до этого она находилась на минимуме за 456 дней.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0222 BYN до 3,4438 BYN/100 RUB.

Напомним, что вчера стоимость сотни российских рублей рухнула до минимума за 42 дня, а сегодня отскочила до максимума почти за неделю.


Московская биржа

Сегодня на бирже в Минске курсы основных валют поменялись весьма существенно, а вот на бирже в Москве всё очень спокойно.

К 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос всего на 1 копейку до 71,4876 RUB/USD — максимума более чем за две недели.

Средневзвешенный курс евро опустился на 13 копеек до 82,83 RUB/EUR и оставил максимум с середины октября.
Источник: select.by
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