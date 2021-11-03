Об этом он заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, сообщает reform.by





«В настоящее время такая проблема существует. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими партнерами. К сожалению, наши европейские партнеры объясняют, что это политическая команда поступила. Она никак не связана с вопросами нашего взаимодействия. Наверное, это самая неприятная часть, что авиацию используют для недобросовестной конкуренции, инструмент оказания давления», — сказал Сикорский.





Напомним, «Белаэронавигация» находится под санкциями ЕС после инцидента с рейсом Ryanair. Предприятие пытается оспорить санкции в суде Евросоюза.





Сикорский добавил, что упущенная выгода «Белавиа» и «Белаэронавигации» от действий Евросоюза оцениваются. В будущем они могут быть предъявлены к возмещению в рамках судебного иска.





Директор Департамента также допустил, что в случае новых санкций беларусский перевозчик может использовать российские самолеты. Также, по его словам, предпринимаются все усилия, чтобы не допустить сокращения штата.



