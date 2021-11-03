«Санкции США и Европы, введенные в отношении Беларуси, вызывают дополнительные опасения по поводу поставок из-за потенциального воздействия на фрахтование судов и выполнение транзакций в долларах США», — считают в компании.





Напомним, в июне Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении беларусского калия. Запрещается его закупка странами ЕС и транзит по их территории. Однако в санкциях содержится ряд исключений. Ограничительные меры не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня.





Кроме того, санкции не затрагивают хлорид калия с содержанием К20 от 40% до 62% (код CN 3104 20 50), а именно эта позиция и является основным минеральным удобрением. Позднее США ввели санкции непосредственно против «Беларуськалия», что может сказаться на расчетах беларусского производителя в долларах, однако под них не попадает трейдер «Беларусская калийная компания», которая в основном и ведет экспорт удобрений.





Nutrien оценивает емкость мирового рынка калийных удобрений в 69-71 млн т в 2021 году. В отчете отмечается, что предложение остается ограниченным из-за аварий у конкурентов и отсутствия у них возможностей по резкому наращиванию производства. Компания обращает внимание на низкие запасы удобрений в мире, а также использование Китаем стратегических запасов.





Выручка Nutrien по итогам девяти месяцев выросла на 21% до 20,44 млрд рублей. Продажи за третий квартал составили 6,02 млрд долларов, что на 43% больше, чем в прошлом году.





Чистая прибыль компании выросла в 13,8 раза и достигла по итогам трех кварталов 1,97 млрд долларов.





Компания в третьем квартале реализовала 3,79 млн т калийных удобрений, что на 3% больше, чем в прошлом году. Выручка удвоилась до 1,188 млрд долларов. Средняя цена реализации тонны удобрений составила 313 долларов, или на 94% больше, чем в третьем квартале прошлого года.





За девять месяцев года компания реализовала 10,569 млн т удобрений, что близко к показателям прошлого года. Выручка от них увеличилась на 54% до 2,6 млрд долларов. Средняя цена тонны калийных удобрений по итогам трех кварталов составила 248 долларов, или на 49% больше, чем в 2020 году.





Продажи калийных удобрений Nutrien в это году распределились следующим образом: 38% были поставлены на рынки Латинской Америки, 6% — в Индию, 11% — в Китай, 35% — на другие рынки Азии, 10% пришлось на остальные рынки. В струткуре поставок компании сократилась доля Индии и Китая.