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Канадский конкурент "Беларуськалия" отмечает потенциальное влияние санкций на рынок удобрений

Компания Nutrien, один из крупнейших конкурентов «Беларуськалия» на рынке калийных удобрений, отчиталась за три квартала. В отчете отмечается потенциальное влияние санкций США и Евросоюза на состояние мирового рынка.

«Санкции США и Европы, введенные в отношении Беларуси, вызывают дополнительные опасения по поводу поставок из-за потенциального воздействия на фрахтование судов и выполнение транзакций в долларах США», — считают в компании.

Напомним, в июне Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении беларусского калия. Запрещается его закупка странами ЕС и транзит по их территории. Однако в санкциях содержится ряд исключений. Ограничительные меры не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня. 

Кроме того, санкции не затрагивают хлорид калия с содержанием К20 от 40% до 62% (код CN 3104 20 50), а именно эта позиция и является основным минеральным удобрением. Позднее США ввели санкции непосредственно против «Беларуськалия», что может сказаться на расчетах беларусского производителя в долларах, однако под них не попадает трейдер «Беларусская калийная компания», которая в основном и ведет экспорт удобрений.

Nutrien оценивает емкость мирового рынка калийных удобрений в 69-71 млн т в 2021 году. В отчете отмечается, что предложение остается ограниченным из-за аварий у конкурентов и отсутствия у них возможностей по резкому наращиванию производства. Компания обращает внимание на низкие запасы удобрений в мире, а также использование Китаем стратегических запасов.

Выручка Nutrien по итогам девяти месяцев выросла на 21% до 20,44 млрд рублей. Продажи за третий квартал составили 6,02 млрд долларов, что на 43% больше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль компании выросла в 13,8 раза и достигла по итогам трех кварталов 1,97 млрд долларов.

Компания в третьем квартале реализовала 3,79 млн т калийных удобрений, что на 3% больше, чем в прошлом году. Выручка удвоилась до 1,188 млрд долларов. Средняя цена реализации тонны удобрений составила 313 долларов, или на 94% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

За девять месяцев года компания реализовала 10,569 млн т удобрений, что близко к показателям прошлого года. Выручка от них увеличилась на 54% до 2,6 млрд долларов. Средняя цена тонны калийных удобрений по итогам трех кварталов составила 248 долларов, или на 49% больше, чем в 2020 году.

Продажи калийных удобрений Nutrien в это году распределились следующим образом: 38% были поставлены на рынки Латинской Америки, 6% — в Индию, 11% — в Китай, 35% — на другие рынки Азии, 10% пришлось на остальные рынки. В струткуре поставок компании сократилась доля Индии и Китая.
Источник: reform.by
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