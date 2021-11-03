Рубль начал валиться

Российский же рубль продолжает быстро ослабляться после достижения своей наивысшей за 16 месяцев «долларовой точки» на прошлой неделе. За два дня с начала ноября доллар в России вырос более чем на 1 рубль – такого роста не было уже несколько месяцев, сообщает Инфобанк.





Неделю назад, 26 октября, доллар в России впервые с 29 июня 2020 года упал ниже 70R/$. Сейчас – приближается к 72R/$. Но ЦБ РФ успел определить курс на завтра 71,4783 R/$.





И вот результат: уже два дня с начала ноября белорусский рубль ослабляется: растут курсы доллара и евро, причём довольно быстро.





1 ноября доллар подорожал на наибольший за 1,5 месяца, и один из самых значительных за последние несколько месяцев процент (+0,623%).





2 ноября доллар снова вырос, хотя и не так сильно (+0,332%).

Зато евро, который в понедельник подешевел (большей частью – из-за его ослабления к глобально усилившемуся вчера доллару), во вторник уже резко подорожал в Беларуси – на наибольший за 4 месяца процент (+0,717%).





Рост доллара и евро были бы значительно больше, если бы не был опущен в Беларуси курс российского рубля.

Российский рубль 2 ноября упал к белорусскому довольно заметно (на 0,439%) – до 3,4216 BYN/100 RUR.





Хотя неделю назад, 26 октября, когда российский рубль достиг 16-месячного максимума к доллару, курс поднялся, было, до 3,4731BYN/100RUR. Сейчас он почти на 1,5% ниже.

Российская валюта в Беларуси продолжает оставаться дешевле, чем была в начале года (1 января – 3,4871 BYN/100RUR) – на 1,88% (минус 2,24% годовых за 306 дней 2021-го).





Доллар США – главная иностранная и главная учётная валюта в Беларуси – стоит после 2-х дней удорожания 2,4458BYN/$ – по итогам торгов на БВФБ 2 ноября.













Хотя 26 октября был минимальный за 15 месяцев (с 28 июля 2020-го) курс – 2,4154 BYN/$. Сейчас доллар в Беларуси уже дороже на 1,26% (рост курса за 7 дней – 65% годовых).

Тем не менее, доллар остаётся на 5,16% дешевле, чем в начале 2021 года: падение за 306 дней – 6,16% годовых, что больше самой высокой %-ставки на срочных $-депозитах.

Что означает BYN-рублёвые потери $-долларовых вкладчиков даже на самых доходных $-вкладах. А реальные потери, с учётом роста цен – ещё больше.





Евро, который накануне подорожал на наибольший за 4 месяца процент, достиг в Беларуси курса 2,8388BYN/€.

При том, что 26 октября, евро так же, как и доллар, упал, было до 15-месячного минимума (с 27 июля 2020-го) – до 2,8032 BYN/€. И за 7 дней курс евро вырос на 1,27% (66% годовых).

Но падение европейской валюты к белорусскому рублю за 306 дней с начала 2021-го куда более чувствительное, чем доллара – 10,4% (-12,4% годовых).





Итак, 2 ноября и доллар, и евро в Беларуси подорожали (доллар: +0,332%, евро: +0,717%).

Если 1 ноября рост стоимости «евро-долларовой» корзины (среднее геометрическое курсов евро и доллара) оказался не очень значительным, то накануне €*$-корзина выросла в цене рекордно за 4 месяца (+0,522%).





Поэтому по «евро-долларовой» корзине, исключающей взаимное влияние этих основных мировых валют, где доллара США и евро 50:50, белорусский рубль 2 ноября ослабел, еще дальше отойдя от своей высшей за 15 месяцев (с 27 июля 2020-го) точки 26 октября.

Стоимость евро-долларовой корзины 2 ноября составила 2,6350 BYN/$*€, а минимальная за 15 месяцев, что была 26 октября – 2,6021 BYN/$*€.

Но идущее несколько дней «евро-долларовое» ослабление белорусского рубля – совсем небольшое на фоне укрепления BYN-рубля за более чем 200 дней, которое началось сразу после достижения исторического евро-долларового «дна» BYN-рубля 7 апреля 2021 года.





Ну и главный ориентир стоимости белорусского рубля – валютная корзина Нацбанка (где российского рубля 50%, доллара США 30%, евро 20%) – 2 ноября подорожала на 0,021%. Это – небольшое, но полное ослабление белорусского рубля.





15 октября стоимость корзины впервые за год упала ниже 0,3000 BYN: 22 октября 2020-го не было позволено опуститься ниже этой отметки, ставшей с того момента неформальной нижней допустимой точкой стоимости корзины.

29 октября была поставлена заключительная точка прошлого месяца: стоимость валютной корзины На банка упала до нового 14,5-месячного, минимума 0,29750 BYN – белорусский рубль в прошлую пятницу укрепился до максимума с середины августа 2020 года.

2 ноября трёхвалютная корзина подорожала до 0,29804 BYN: белорусский рубль за первые два дня ноября немного ослабел по этому критерию.













Однако, валютная корзина сейчас стоит на 4,62% меньше, чем в начале года (падение за 306 дней – 5,51% годовых): белорусский рубль сейчас заметно крепче, чем в начале года.

Итак, два первых дня ноября вслед за падением российского рубля идёт падение рубля белорусского – к доллару и евро – на что больше всего в Беларуси и обращают внимание.

И если бы не удешевление российской валюты накануне, белорусский рубль ослабел бы ещё сильнее. Но регулятор посчитал правильным опустить курс российского рубля, но не дать значительно подняться курсам доллара и евро в Беларуси.







