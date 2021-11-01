



Шестиэтажная гостиница «Орша-филиал» находится на Заднепровской улице, здание было рассчитано на 104 номера. Его построили в 1983 году, в 2018 провели реконструкцию. Общая площадь здания почти пять тысяч квадратных метров.





Аукцион состоится 2 ноября, начальная цена лота составляет 798 059 рублей 22 копейки. В эту сумму, кроме собственно отеля, входят ряд вспомогательных зданий и оборудования и право на аренду земельного участка. Также новому владельцу придется компенсировать 3127 рублей 50 копеек за подготовку объекта к продаже.



