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В Орше продают шестиэтажную гостиницу. Сколько хотят?

На торги выставлено шестиэтажное здание гостиницы в Орше, которое реконструировали в 2018 году. Цена вопроса?


Шестиэтажная гостиница «Орша-филиал» находится на Заднепровской улице, здание было рассчитано на 104 номера. Его построили в 1983 году, в 2018 провели реконструкцию. Общая площадь здания почти пять тысяч квадратных метров.

Аукцион состоится 2 ноября, начальная цена лота составляет 798 059 рублей 22 копейки. В эту сумму, кроме собственно отеля, входят ряд вспомогательных зданий и оборудования и право на аренду земельного участка. Также новому владельцу придется компенсировать 3127 рублей 50 копеек за подготовку объекта к продаже.

Сайт Народные новости Витебска отмечает, что это здание уже пытались продать летом, тогда его цена была почти в два раза выше — полтора миллиона рублей.
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