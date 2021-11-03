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За год рыночная стоимость EPAM выросла на $15 млрд

Журнал Fortune составил традиционный рейтинг из 100 самых быстрорастущих компаний мира. EPAM заняла в нем 25 место.

В прошлогоднем рейтинге EPAM была чуть выше — на 21-й позиции. Но тогда стоимость компании составляла около $18 млрд. Сейчас же ее оценили в почти $33 млрд. В итоге компания выросла за год на 81%.

В топ-100 от Fortune EPAM попадает третий год подряд. При составлении рейтинга учитывают годовой доход, рост выручки, а также прибыль на акцию за последние три года. За это время выручка EPAM росла каждый год в среднем на 22%, а прибыль на акцию — на 48%. В прошлом году эти показатели были 26% и 44% соответственно.

С начала года акции EPAM выросли почти на 90%. Сейчас за одну бумагу дают более $674.
Officelife.media
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