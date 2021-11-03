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Белорусы заняты на работе на 20—25% больше времени, чем европейцы

По продолжительности рабочего времени белорусы опережают большинство стран Западной и Центральной Европы.


За 9 месяцев 2021 года работники крупных и средних компаний страны отработали в среднем по 1418 часов, за 9 месяцев 2020 года — по 1407 часов, сообщает banki24.by. Причем по итогам 9 месяцев самая низкая рабочая нагрузка оказалась по Минску — 1396 часов.

Занятость на работе в Минске и в Беларуси значительно больше, чем в развитых странах Европы. В 2021 году расчетная норма рабочего времени в Беларуси при 5-дневке равна 2050 часам, при 6-дневке — 2031 часу.

В таких странах, как Германия, Нидерланды, Франция, рабочее время за год укладывается в 1350—1500 часов. То есть эти европейцы проводят «у станка» на 20—25% времени меньше, чем белорусы.
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