Количество ИП и их отчисления растут





Согласно данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, за девять месяцев 2021 года количество ИП увеличилось с 269 501 до 275 089. В казну они перечислили сумму свыше 100 млн рублей больше (557,3 млн рублей), чем в аналогичный период 2020 года (449,8 млн рублей). И их удельный вес в наполнении государственного бюджета вырос за девять месяцев 2021-го с 2,3% до 2,4%, пишет Завтра твоей страны





Эксперты объясняют продолжающееся увеличение числа ИП даже в неблагоприятной экономической ситуации возможностями, которые предоставляют для развития этой формы предпринимательства информационные технологии. В частности, отмечается значительный рост ИП, которые являются партнерами такси-сервиса «Яндекс.Такси» и других проектов в e-commerce.





Однако намерения властей «упорядочить» рынок такси-услуг и налоговые новации, предполагающие с начала 2022 года увеличение упрощенной ставки налога, а с 2023 года отказ в «упрощенке» значительной части ИП, вероятнее всего, отрицательно повлияют на сложившуюся динамику.





Малых предприятий меньше, но платежей больше





В отличие от ИП число малых предприятий, объединяющих организации со штатом от менее 15 до 100 человек, продолжает снижаться.





В целом, согласно данным МНС, их количество с начала 2021 года уменьшилось со 102 231 до 97 791 плательщиков. Меньше стало как микроорганизаций, в которых занято менее 15 человек, так и компаний со штатом от 16 до 100 сотрудников. Количество первых сократилось с 90 949 до 86 904, вторых – с 11 282 до 10 887.





Бюджет от ликвидации части малых плательщиков не пострадал. Организации малого бизнеса перечислили в государственную казну за январь-сентябрь текущего года 5 831,4 млн рублей. В аналогичный период прошлого года эта сумма составила 5 072,5 млн рублей. Но при этом их удельная доля в налоговых платежах снизилась с 26% в начале 2021-го до 24,6% за девять месяцев текущего года.





В целом ИП и малые организации заплатили в казну 6 388,7 млн рублей, превысив показатель за январь-сентябрь 2020 года на сумму свыше 800 млн рублей. С другой стороны, хотя объем налогов вырос, доля этой части белорусского бизнеса в поступлениях в казну сократилась: в начале 2021 года она составляла 28,3%, за три квартала – 26,9%.





Средний бизнес удерживает позиции, но налоговая нагрузка на него растет





Средний бизнес, который объединяет компании с численностью от 101 до 250 человек, в количественном отношении в этом году находится на паузе. За девять месяцев в стране действовало 2 152 компании, столько же их было в самом начале 2021-го. В разрезе регионов за этот период количество средних бизнесов выросло в Минске, Брестской и Могилевской областях, но сократилось во всех остальных.





Обращает на себя внимание рост налоговой нагрузки на средние компании. Если в январе-сентябре 2020 года они перечислили 1362,3 млн рублей налогов, то за такой же период текущего года эта сумма составила 1902,1 млн рублей.





Удельный вес средних предприятий в наполнении казны тоже вырос – с 7,3% в начале года до 8% за три квартала.