Комитет госконтроля Витебской области изучил, насколько эффективно в этом году использовались земли для добычи общераспространенных полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе КГК.





В ходе проверки установлено, что требования законодательства о промышленной безопасности, охране и использования недр, а также земель при разработке месторождений полезных ископаемых в ряде случаев были нарушены.

"В ряде карьеров устранены нарушения Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом", – сообщили в Комитете государственного контроля. Цитирует sputnik.by





В ведомстве отметили, что после проверки в некоторых карьерах установлены таблицы сигналов на кузовах работающей техники, въезды на территорию карьеров оборудованы шлагбаумами, заведены журналы результатов проверок исправности машин, установлены схемы движения автотранспорта, а также дорожные знаки, регулирующие движение автомобилей. При этом некоторые карьеры вообще не были учтены как потенциально опасные объекты, сейчас они зарегистрированы в Госпроматомнадзоре.





"Проведенным мониторингом Комитет госконтроля фактически упредил от штрафов ряд субъектов, которые осуществляли добычу полезных ископаемых сверх разрешенного для них объема. Данными субъектами внесены изменения в соответствующую документацию и получено разрешение на увеличение объемов добываемого сырья", - подчеркнули в ведомстве.





Мониторингом были выявлены два субъекта, которые в течение некоторого времени уклонялись от уплаты налогов. Сумма задолженности за 2020 год составила 21,2 тысячи рублей. Комитет ведет работу по взысканию данных средств.

По результатам проверки областной КГК предложил соответствующим органам усилить контроль за соблюдением законодательства недропользователями.



