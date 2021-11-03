Мигранты и внутренний туризм: отели улучшают финансовое положение в пандемию
По итогам августа с убытками сработали 40,5% белорусских гостиниц, отелей и других объектов, принимающих туристов. В августе прошлого года убыточными были 60,8%, сообщает Белстат.
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“Туризм развивается. Куда ему деваться?”
Зарабатывать в пандемию белорусским гостиницам удаётся за счёт внутреннего туризма, рассказывает глава Республиканского союза туристических организаций Руслан Сегенюк.
— Внутренний туризм, конечно, развивается, куда ему деваться? Внешних потоков нет. В условиях пандемии, когда закрыты границы, есть рост внутреннего туризма. В основном это индивидуальный туризм, который с компаниями не связан. Люди стали больше ездить сами, бронировать, отдыхать по Беларуси.
Гостиницам и отелям удалось улучшить своё положение не только за счёт внутреннего туризма. В последние месяцы в Беларуси, особенно в центре Минска и рядом с минскими отелями, замечают восточных “гостей”. Некоторые из них затем пытаются прорваться в качестве беженцев в ЕС.
О том, что часть из них заселятся в минские отели и гостиницы, можно судить в том числе по рассказам минских таксистов, которым намного чаще доводится подвозить “туристов” с Востока, пишет Еврорадио
— С наплывом мигрантов я узнал о таких гостиницах Минска, о которых раньше даже не слышал, — рассказывает один из минских таксистов.
Объявление на дверях минского отеля “Агат” на английском, арабском и курдском языках / Еврорадио
Туризму лучше в Могилёве, а в Витебске провал
У� �ешнее всего оказались организации в Могилёвской области. Там убыточных только 15,4% против 46,7% в августе прошлого года. Показатели в Гомельской области тоже сильно изменились: 20% убыточных, а годом ранее было 57,1%.
В Гродненской области доля убыточных гостиниц составила 30% против 50% за прошлый август. Значительно больше объектов размещения в Минской области стало работать в плюс. Если в августе 2020 года с убытком отработали 72,7% компаний, то по итогам августа текущего года уже 46,2%.
В Минске убыточных гостиниц больше, чем в среднем по стране, но и там многие улучшили своё положение. По итогам августа неприбыльных было 46,9% против 69,1% годом ранее.
Значительно не улучшилась ситуация в Брестской области. Там 47,1% гостиниц сработали в минус. В прошлом августе таких было 56,3%.
Ухудшилось положение в Витебской области. Там больше всего убыточных объектов размещения по стране — 55,6%. Хотя год назад дела были лучше, ведь убыточных компаний было 44,4%.
08:01 03/11/2021
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