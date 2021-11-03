«Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты», - говорится в заявлении, опубликованном представителем талибов в Twitter.





Согласно указу властей, нарушители будут привлечены к ответственности.





Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Центральный банк Афганистана издал указ о выдаче денежных переводов только в местной валюте с целью сохранить американские доллары, недостаток которых наблюдается в стране, пишет centralasia.media





После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 млрд долларов в иностранной валюте, более 7 млрд долларов находились в банках США.





Представитель талибов Сухейль Шахин говорил РИА Новости, что новые власти страны призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для гуманитарной помощи населению. В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями «Талибаном» и группировкой «Сеть Хаккани» для облегчения гуманитарных нужд афганцев.





В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.