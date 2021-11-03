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Лицензированных фирм по трудоустройству за границей в Минске стало больше

По состоянию на 1 октября в Минске 142 субъекта хозяйствования имеют лицензии МВД на трудоустройство граждан за пределами Беларуси (за такой же период 2020-го — 134), из них 9 занимаются трудоустройством студентов во время летних каникул.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила начальник управления по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник.

— За 9 месяцев на основании подписанных и зарегистрированных в УГиМ трудовых договоров и контрактов, на работу за пределы республики выехали 1 720 граждан Беларуси (в прошлом году за такое же время — 1 453), — рассказала И. Студеничник. — В Россию направились 597 человек, в Литву — 561, в Польшу — 217, в США — 98, в Финляндию — 92, в Германию — 47. Также наши соотечественники выехали в Чехию, Китай, Корею, Арабские Эмираты, Болгарию и другие государства.

Большая часть — 1 577 человек — устроились на рабочие должности, 101 пополнили вакансии в сельском хозяйстве, 11 приняты в сферу обслуживания и торговли.

Помимо этого, в январе — сентябре на обучение, стажировку и практику за пределы Беларуси выехали 266 человек, для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях — 135.
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