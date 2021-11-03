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Евросоюз выделит €1 млрд в борьбу с глобальным потеплением

Европейский союз вложит €1 млрд в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу €1 млрд", - сказала Фон дер Ляйен, представляя инициативу ЕС и США по инвестициям в зеленые технологии на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Главу Еврокомиссии цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что инициатива будет направлена на максимально широкое привлечение частных инвестиций в разработку технологий, которые будут способствовать борьбе с глобальным потеплением.

Глава Еврокомиссии также отметила, что к 2030 году ЕС намерен свести к нулю углеродные выбросы по меньшей мере в 100 городах Европы.

"ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы", - добавила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что проект будет реализовываться в рамках европейской программы поддержки инноваций "Горизонт Европа" (Horizon Europe), пишет Смартпресс.
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