"Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу €1 млрд", - сказала Фон дер Ляйен, представляя инициативу ЕС и США по инвестициям в зеленые технологии на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Главу Еврокомиссии цитирует ТАСС.





Она подчеркнула, что инициатива будет направлена на максимально широкое привлечение частных инвестиций в разработку технологий, которые будут способствовать борьбе с глобальным потеплением.





Глава Еврокомиссии также отметила, что к 2030 году ЕС намерен свести к нулю углеродные выбросы по меньшей мере в 100 городах Европы.



