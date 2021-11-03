Беларусь – одна из пяти главных экспортеров молокопродуктов в мире
Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту сгущенки, сливочного масла, сухой сыворотки и сыра.
скриншот СТВ
На Беларусь приходится 6% мировой торговли молокопродуктами. При этом на долю стран ЕАЭС приходится 9,1% мирового производства молока. Доля Беларуси во взаимной торговле молокопродуктами в ЕАЭС составляет порядка 85%.
Такие данные содержатся в новом исследовании «Обзор рынка молока и молочной продукции Республики Беларусь», подготовленном рейтинговым агентством BIK Ratings и инвестиционно-консалтинговой компанией ASER.
Thinktanks.by выбрал наиболее «вкусные» данные из обзора.
Согласно информации, представленной аналитиками, Беларусь стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров сыра в мире, занимая порядка 12% мирового экспорта сыра. Кроме того, в структуре экспорта сливочного масла в 2020 году 7,7% мирового экспорта приходится на Беларусь.
Страна чудес молочных
Производство молока в Беларуси за последние пять лет демонстрирует перманентный рост. Так, в 2020 году в хозяйствах всех категорий было произведено 7,7 млн тонн молока, что больше показателя предыдущего года на 0,4 млн тонн или 5,0%. Более 6 млн тонн пошло на производство масла, сыров, сухого обезжиренного молока, молочных консервов, сухой молочной сыворотки и других видов продукции. В среднем за 2016-2020 гг. объем производства молока в Беларуси рос на 2,1% ежегодно. Сравнительно большие объемы выработки молока позволяют создавать широкий ассортимент продукции, который превышает 1 500 наименований – только одних сыров выпускается около 330 видов, масла сливочного – 30, цельномолочной продукции – более 700 видов.
Экспортный драйвер
На сегодняшний день молочная продукция является одной из важнейших статей экспорта Беларуси.
Согласно отчету Milk Market Observatory за июнь 2021 года, Беларусь занимает 2-е место в мире по экспорту сгущеного молока, 3-е место по экспорту сливочного масла и сухой сыворотки, 4-е место по экспорту сыра, 5-е место по экспорту сухого обезжиренного молока.
В 2020 году доля молокопродуктов во всем экспорте сельскохозяйственной продукции составила 42,0%, а в общем экспорте Беларуси – 8,2%.
Более 80% всего экспорта молокопродуктов приходится на Россию. За 2016-2020 гг. объем экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении демонстрирует рост в среднем на 0,7% ежегодно, при этом в стоимостном выражении за аналогичный период совокупный среднегодовой темп прироста объема экспорта составил 8,4%.
Доля молокопродуктов во всем импорте сельскохозяйственной продукции в 2020 году составила 1,3%, а в общем импорте Беларуси – 0,2%. За 2016-2020 гг. импорт молока и молочной продукции в натуральном выражении сократился более чем в 4,5 раза и в 2020 году составил 29,2 тыс. тонн.
В натуральном выражении импорт молочной продукции в 2020 году в 37 раз меньше экспорта, что свидетельствует о значительном экспортном потенциале продукции и ее конкурентоспособности на внешних рынках.
Белорусы недопивают молока
Беларусь в полной мере удовлетворяет потребность внутреннего рынка в молочных продуктах. Объем производства молока на душу населения в стране в 3,4 раза превышает его потребление (244 кг/чел. в 2020 году) и составляет 828 кг/чел.
По данным Института питания Российской академии медицинских наук, человек должен потреблять за год 393 кг молока и молочных продуктов. Данный показатель в Беларуси меньше рекомендуемой физиологической нормы потребления и по данным 2020 года составляет 61,1% от нормы.
По данным Национального статистического комитета Беларуси, население страны расходует около 8% своего дохода на покупку молока и молочной продукции.
Коров меньше – надои больше
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на начало 2021 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 1 495 тыс. голов коров, что меньше показателя 2016 года на 17 тыс. голов или 1,1%. За 2016-2020 гг. поголовье коров в хозяйствах всех категорий сокращалось в среднем на 0,3% ежегодно. При этом средний удой молока от коровы за аналогичный период рос в среднем на 2,3% ежегодно. Средний удой молока от коровы в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 5 268 кг, что больше показателя предыдущего года на 263 кг или 5,3%.
В Беларуси действуют около 40 предприятий, специализирующихся на переработке сырого молока. При этом 66,7% компаний молочной отрасли находятся в государственной собственности. При этом в Топ-3 компаний по рентабельности продукции в 2020 году вошли только частные предприятия.
07:13 03/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение