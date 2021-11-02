







В дополнении к этому решению СНБО, опубликованному на сайте офиса украинского президента, перечислены шесть юридических лиц, на которые распространяются санкции. Помимо российских компаний «Торгсервис 324», «Ренессансмед», «Глобалтрейд», а также крымских «Градоплан-Крым» и «Крымпродукт» в списке фигурирует зарегистрированное в Минске общество с ограниченной ответственностью «НСК Трейд», пишет Naviny.online со ссылкой на БелаПАН.





По данным онлайн-сервиса проверки контрагентов BizInspect.by, ООО «НСК Трейд» занимается неспециализированной оптовой торговлей товарами.





В соответствии с решением СНБО белорусская компания подвергнута блокировке активов, полному прекращению торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. В отношении нее принимаются меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины, приостанавливается выполнение экономических и финансовых обязательств.





Вводится полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитированным лицом, находящимся под санкциями, аннулируются лицензии и другие разрешения, необходимые для ведения определенного вида деятельности, вводятся запреты на участие в приватизации и аренде государственного имущества, осуществление публичных закупок, реализацию товаров, работ и услуг.





Среди прочего компании запрещено использовать на территории Украины логотипы торговых марок MERE, «Светофор», «Світофор» и «Маяк».



