Куда уезжают белорусские бизнесмены

В белорусском случае такой «непатриотизм» является не только данью глобализации бизнеса и личному комфорту, но прежде всего гарантией безопасности — своей и своей семьи.





Именно ответственность перед родными все эти годы была главным драйвером переезда многих представителей белорусского бизнес-класса за границу, заставляла их получать новое гражданство и вынуждала по возможности заниматься хлопотным переводом активов в более спокойные для предпринимательской деятельности страны. В итоге это уже привело к значительной потере в интеллектуальном и экономическом потенциале страны. Массовая миграция бизнеса на личном уровне и уровне компаний, которая началась после августа 2020 года и продолжает набирать обороты, в среднесрочной перспективе грозит и вовсе свести до минимума этот потенциал.





Издание «Белорусы и рынок» на основании информации из топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси (2021) изучило , в каких регионах и странах нашли для себя и своих семей новый дом, или по крайней мере временное пристанище, покинувшие и покидающие Синеокую белорусские бизнесмены.





Куда уезжают?





О масштабе миграционных процессов этой социальной группы говорит тот факт, что в первой десятке рейтинга «Ежедневника» фактически только трое представителей бизнеса имеют сегодня местную прописку: «подсанкционные» Алексей Олексин и Николай Воробей и тоже вхожий в ближний круг Александр Мошенский. Семеро других много лет или с недавних пор вместе с семьями проживают за границей и приезжают в Беларусь только по работе или вовсе избегают показываться здесь, в том числе исходя из вопросов личной безопасности.





Четверо из этих семерых, миллиардер Виктор Кислый, инвестор Виктор Прокопеня и ретейлеры Сергей Литвин и Владимир Василько, предпочли европейский континент: Никосию, Лондон и Монако. Двое, айтишник Аркадий Добкин и девелопер Александр Центер, выбрали США: один — в 90-х, другой — совсем недавно. Еще один фигурант первой десятки, «кормовой король» Александр Луценко, покинувший Беларусь в начале 2000-х, перебрался в Калининградскую область Российской Федерации.





В конечном итоге все эти тридцать лет главными точками притяжения белорусской бизнес-эмиграции были страны Европы, США, Россия и в целом постсоветское пространство и продолжают ими оставаться.





Интересно, что трое из топ-10 успешных и влиятельных попадали под уголовные статьи, а один даже отсидел несколько месяцев в белорусской тюрьме. Речь идет об известном инвесторе в высокие технологии, основателе инвестиционной компании VP Capital и владельце криптобирж Currency.com и Capital.com Викторе Прокопене. В 2015 году он провел девять месяцев в СИЗО по подозрению в получении нескольких сотен тысяч долларов от продажи IT-технологий без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования. В конце 2015-го бизнесмен вышел на свободу. Хотя в начале 2016 года его уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления, он вместе с семьей в том же году переехал на постоянное место жительства в Лондон. После этого Виктор Прокопеня появлялся в Беларуси в основном по рабочим вопросам, а после смерти матери и событий августа 2020-го предпочитает держаться от Родины подальше.





Таким же образом с 2003 года поступают владельцы крупнейшего ретейлера страны «Евроторга» Владимир Василько и Сергей Литвин. В начале 2000-х годов в отношении них было заведено уголовное дело по подозрению в таможенных и налоговых преступлениях, и они были вынуждены покинуть Беларусь.





Бизнесмены сначала осели в Польше, потом перебрались в Литву, а с 2014 года постоянно проживают там, где море и почти всегда солнце, — в Монако. Каким-то образом Василько и Литвину удалось найти консенсус с белорусскими властями, которые «забыли» про их реальные или мнимые прегрешения и позволили выстроить настоящую розничную империю и создать одного из крупнейших производителей крепкого алкоголя в стране. Правда, с тех пор на родине владельцы сети не появлялись, а местным бизнесом управляют на аутсорсинге — через родственников и наемных менеджеров.





Под реальной угрозой уголовного преследования после соответствующих заявлений, сделанных недавно Александром Лукашенко, оказался много лет проживающий в США и имеющий паспорт данного государства экс-минчанин Аркадий Добкин. Лукашенко прямым текстом обвинил основателя, руководителя и акционера крупнейшего работодателя в белорусской IT-отрасли в финансировании протестов. И это не только руководство к действию для белорусских силовиков, но и более чем очевидное предостережение для самого бизнесмена: появляться на территории Беларуси небезопасно. Медаль «За трудовые заслуги», ранее полученная здесь Добкиным, явно не убережет предпринимателя от серьезных неприятностей.





Новые «европейцы»





Старушка Европа — один из ближайших, и поэтому популярный у белорусских бизнесменов регион, где многие из них ищут и, главное, получают безопасность и комфорт. Развитая транспортная инфраструктура, в первую очередь авиационная, до недавнего времени позволяла им без особых хлопот успешно контролировать оставшиеся на родине бизнесы. Пандемия, во время которой большинство компаний перешло на удаленку, еще более упростила управленческие процессы и на глобальном уровне стала еще одним импульсом для бизнес-миграции.





У белорусских бизнесменов из европейских стран приоритетами за эти годы стали солнечный Кипр, туманная Великобритания и понятные в большинстве по духу и достаточно русскоязычные страны Балтии.





Кипр к настоящему времени стал пристанищем белорусских айтишников, на уровне владельцев компаний, менеджеров и простых программистов, круглый год живущих на острове со своими семьями. В Лимасоле, Никосии, Ларнаке, Пафосе и в других значимых населенных пунктах острова выросли целые колонии айтишников-белорусов. Но проторил дорогу белорусским бизнес-мигрантам не представитель IT-отрасли.





Первопроходцем стал в теперь уже очень далеком 1995 году сын профессора математики и преподавателя Белорусского государственного экономического университета основатель компании ASBIS Enterprises Сергей Костевич.





В 90-е он одним из первых в Беларуси и других странах бывшего СССР занялся дистрибуцией компьютерной техники и комплектующих к ней. За короткий срок бизнес Костевича успешно расширился на страны Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока, Магриба и Персидского залива. Чтобы эффективнее управлять выросшим в одного из крупнейших в регионе EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки) дистрибутором IT-продуктов, в 1995 году Сергей Костевич перенес штаб-квартиру ASBIS в Лимасол и переехал туда сам. Очень скоро бизнесмен получил и паспорт гражданина Кипра.





Миграция на Кипр стала важнейшим этапом в развитии ASBIS и в конечном итоге способствовала тому, что Сергей Костевич стал одним из первых белорусских долларовых мультимиллионеров. В 2002 году предприниматель привлек в свою компанию деньги греческих инвесторов, имеющих с Кипром тесные этнические, исторические, культурные и многие другие связи. Крупнейший греческий банк Alpha Bank и фонд прямых инвестиций Black Sea Fund за 20 млн долларов приобрели миноритарный пакет в капитале ASBIS. Деньги были использованы в том числе на вывод на рынок собственных брендов Prestigio и Canyon, сегодня широко известных во всем мире. Но и это еще не все. Одним из условий инвесторов являлся вывод ASBIS на IPO. В 2006 году, выполняя этот пункт, Сергей Костевич сделал попытку разметить ценные бумаги ASBIS на альтернативной площадке AIM Лондонской фондовой биржи, предназначенной для небольших венчурных проектов и стартапов. Однако она не отвечала потребностям в ресурсах растущего бизнеса, поэтому было принято решение выйти на Варшавскую фондовую биржу. В 2007 году ASBIS разместила свои акции на этой площадке, и это стало первым в истории выходом компании с белорусским капиталом на мировые биржи. По итогам 2020 года выручка ASBIS Enterprises, в которой «белорусский киприот» Костевич остается крупнейшим акционером, впервые перевалила за два миллиарда долларов.





«Моисеем», своим перстом указавшим путь айтишникам на Кипр как на лучшую юрисдикцию для бизнеса и комфортную для проживания страну, стал основатель Wargaming Group Виктор Кислый. В отличие от Сергея Костевича, в качестве местной локации он выбрал не курортный Лимасол, а столицу Никосию, находящуюся на линии разделения греческой и турецкой частей острова.





Одной из главных побудительных причин, заставившей создателей прогремевшей на весь мир игры World of Tanks перенести в 2011 году штаб-квартиру компании на остров и переехать жить туда самому, видится особый налоговый статус Кипра.





До вступления в Евросоюз, которое случилось в 2004 году, Кипр являлся важнейшим мировым офшорным центром, услугами которого пользовались многие белорусские бизнесмены. Своей финансовой привлекательности остров не потерял и после того, как страна стала частью ЕС. Кипр по-прежнему входит в число одних из самых популярных холдинговых юрисдикций и юрисдикций, применяемых в международном налоговом планировании. Например, его резиденты (для получения этого статуса физлицу необходимо погреться на местном солнышке 183 дня в году, а компании разместить свой офис, управлять из него и нанять местных директоров) освобождаются от уплаты налогов от продажи ценных бумаг, на проценты и получаемые дивиденды.





В 2011 году Wargaming стала публичной компанией и разместила свои акции на Кипрской фондовой бирже. Компания пробыла в ее листинге всего до 2015 года, но Wargaming и ее совладельцы стали заметными участниками местной экономики и социума, а благодаря вложениям в важнейшие сектора местной экономики они пустили корни еще глубже.





Сначала Кислый и Ко, спасая зависшие деньги в разгар жесточайшего финансового кризиса, который в 2013 году привел экономику Кипра к параличу банковской системы и преддефолтному состоянию, выкупили крупный пакет акций третьего по величине финансового учреждения страны — Hellenic Bank. Свыше 20 % акций, по информации местных СМИ, обошлись Wargaming Group по итогам нескольких сделок примерно в 95 млн долларов. В 2018 году Hellenic Bank приобрел основные активы терпящего бедствие The Co-operative Central Bank. Благодаоя сделке Hellenic Bank стал вторым по величине банковским учреждением острова с 31-процентной долей на местном рынке депозитов и 20-процентной на кредитном рынке островного государства.





Затем в том же году хозяева Wargaming за 20 млн евро приобрели местного девелопера Rotos Developers с его «незавершенкой» — офисным зданием President Building в Никосии. На то время 75-метровое здание было самым высоким объектом в столице. И сейчас President Building входит в пятерку самых высоких зданий страны. В 2015 году в него переехала штаб-квартира Wargaming Group.





Из участников топ-100 облюбовали Кипр в качестве нового дома и места работы партнер Виктора Кислого Николай Кацелапов и бывший совладелец Wargaming Group Иван Михневич, новоявленные мультимиллионеры, акционеры мирового паблишера мобильных игр Embracer Group Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич, венчурные инвесторы Юрий Гурский и Юрий Мельничек, совладелец геймдевкомпании Belka Games Юрий Мазаник. Весной 2021 года на Кипр переехал основатель Targetprocess и фаундер стартапа Fibery Михаил Дубаков. Вместе с ним на остров и в Польшу уехали практически все сотрудники Fibery. В качестве причины, заставившей сменить место проживания, бизнесмен назвал политическую ситуацию в стране, а также, в частности, закрытие крупнейшего интернет-портала и инцидент с посадкой в Минске лайнера RyanAir.





Многие из живущих на острове бизнесменов имеют кипрское гражданство и влились в местное сообщество. Продавший в 2014 году свою долю в Wargaming и ставший партнером инвестиционного фонда SCSS Fund Management Иван Михневич в 2017 году вместе с другими русскоязычными бизнесменами основал новую кипрскую партию «Эго о Политис». Иван Михневич стал ее вице-президентом.





Кипрский паспорт есть и у Виктора Прокопени, но проживает он там, где крутятся большие деньги, — в одной из мировых финансовых столиц Лондоне. Его главные сегодняшние проекты — Currency.com и Capital.com — относятся к стремительно развивающейся сфере финтеха.





В Лондоне находится один из офисов белорусской геймдевкомпании Gismart, и здесь же проживают ее основатели и владельцы Дмитрий Липницкий и Александр Минец. Причем Дмитрий Липницкий получил подданство Соединенного Королевства.





Из тех бизнесменов, которые пока остаются вне топ-100, лондонскую прописку имеет, например, совладелица крупнейшего белорусского маркетплейса Onliner.by Ксения Шуравко.





Страны Балтии также могут похвастаться крупными колониями белорусских бизнесменов.





В Латвии в середине 2010-х годов поселились айтишники Сергей Гвардейцев и Андрей Бахирев (правда, он не попал в новый топ-100) и совладелец форекс-брокера FXOpen Александр Клименко. Вид на жительство в этой стране и несколько инвестиционных проектов имеет почетный консул Латвии в Республике Беларусь Алексей Савчук.





Самый известный белорусский бизнесмен в соседней Литве — основной владелец одного из крупнейших в мире производителей ночных прицелов Yukon Advanced Optics Worldwide Александр Ольшевский. Его компания в начале 2010-х перенесла штаб-квартиру в Вильнюс и входит в топ-150 крупнейших налогоплательщиков страны.





Еще несколько бизнесменов из первой сотни успешных и влиятельных имеют паспорта Литвы. Не попавший в этот раз в топ-100 Олег Ковригин не только переехал туда жить, но и открыл в Вильнюсе офтальмологический центр.





Кстати, Кипр, Великобритания и Латвия являются лидерами Индекса паспортов Henley&Partners, в котором отслеживается уровень свободы перемещений для обладателей тех или иных паспортов. В последней версии рейтинга Великобритания была седьмой (с возможностью безвизового посещения 185 стран), Латвия — одиннадцатой (181), а Кипр — пятнадцатым в мире (176).





В качестве европейских локаций белорусский бизнес выбрал также Монако (Владимир Василько и Сергей Литвин), Швейцарию (Дмитрий Лагун) и Германию (Дмитрий Шеленговский). В Праге и Варшаве находятся штабквартиры крупных компаний с белорусским капиталом — IBA Group и ГК «Е100».





Далекие «американцы» и союзные «россияне»





Возможно, отличающийся от нашего и европейского образ жизни, но в первую очередь расстояния сдерживают бизнес-эмиграцию представителей консервативных отраслей в США. Она в основном состоит из айтишников, для которых североамериканский рынок является ключевым рынком сбыта их услуг и продуктов.





К Аркадию Добкину и Борису Концевому, давно обосновавшимся в США, за последние годы добавились Сергей Алисеенко, Сергей Коваленко, Дмитрий Карпович, успешные стартаперы Микита Микадо и Сергей Борисюк. Еще больше белорусских «американцев» во второй и третьей сотнях успешных и влиятельных. Они локализованы на всей территории США — от Силиконовой долины до Нью-Йорка и от Пенсильвании до Флориды.





Миграция белорусского бизнеса в Россию, пик которой пришелся на начало 2000-х, шла в течение всего времени существования независимой Беларуси. Александр Луценко, Василий Сметанин, Евгений Шакалида — наиболее яркие фигуры из топ-100, фамилии которых на слуху не только в Беларуси и России, но и в мире.





Среди других стран постсоветского пространства по привлекательности выделяется Украина. В первую сотню-2021 вошел владелец крупнейшей в этой стране сети магазинов беспошлинной торговли и журнала Forbes Ukraine Артур Гранц. Он имеет белорусский паспорт, а начинал бизнес и создал себе капитал в 90-е на поставках белорусского сахара и другого продовольствия.



