



Квартира в этом доме в центре Витебска выставлена на продажу за символическую сумму - по 318 долларов за квадрат. Фото: e-auction.by





Публичные электронные торги в Беларуси прочно вошли в практику пять лет назад, когда для продажи арестованного или конфискованного по решению суда имущества при Минюсте было создано предприятие «БелЮрОбеспечение». На сегодняшний день в базе электронной площадки почти 400 лотов - недвижимость, легковые авто, грузовая техника, спецтехника, станки и оборудование, а также кое-что по мелочам - компьютерная техника, кофеварки, стаканчики для кофе и упаковки для суши. Новые лоты добавляются почти каждый день, пишет Bbelarus.kp.ru. Покупателя находят не все.





Как показали торги на прошлой неделе, неплохим спросом пользуется подержанная спецтехника. Так, в Ракове предлагалось купить видавший виды экскаватор по цене 2800 рублей. Торги велись весь день, и за десять минут до их окончания лот ушел за 5618 рублей.





Вот такой экскаватор ушел по цене в два раза больше начальной. Фото: e-auction.by





В Гродно купили прицеп к трактору за 1 744 рубля, повысив начальную ставку на 604 рубля. В Лиде погрузчик «Амкодор» 2006 года ушел за 13 440 рублей (просили 12 800) и бульдозер 2010 года за 6 тысяч.





Хорошо уходят с молотка легковые авто, арестованные или конфискованные у должников. В Столбцовском районе «Фольксваген Кэдди» 2007 года выставили за 5 400 рублей, а ушел транспорт за 7 210.





На аукционе цена на эту машину изначально была в два раза ниже рыночной. Фото: e-auction.by





Нашелся покупатель и на 20-летний раздолбанный «Форд Фокус» в Новогрудке - за него просили 1020 рублей, за день торгов цена подросла всего на 57 рублей.





Разбитый «Форд Фокус» обошелся покупателю в 435 у.е. Фото: e-auction.by





С недвижимостью все сложнее - часто к таким лотам никто не проявляет интереса. К примеру, в деревне Любово под Витебском 28 октября был выставлен на продажу жилой дом площадью 352 метра. Как следует из документов, дом был построен торговым домом «Самсон» в ипотеку за 57 млн 500 тысяч российских рублей (больше $815 000). На продажу его выставили по цене в 5 раз меньше - за 359 000 белорусских рублей ($148 000). Аукцион не состоялся - не было желающих купить.





Этот жилой дом в Любово пока не нашел покупателя. Фото: e-auction.by





В Лиде никого не заинтересовало административное здание за 609 000 рублей, а в Гродно - гаражи за 336 000. В Сморгони у ИП изъяли здание проходной, продавали за 43 200 рублей. І к этому лоту никто не проявил интереса.





Заводы, квартиры и кофемашины: что пустят с молотка в ноябре





Ассортимент электронных торгов в ноябре весьма разнообразный - среди лотов есть дома, квартиры, телятники, коровники, магазины, склады, гаражи, хранилища, столярные и слесарные мастерские, дачи, сельские клубы, автомобили. Также будут пущены с молотка десяток кофеварок и кофемашин, старые мониторы и принтеры. А еще желающие могут купить в Гродно подкрановые пути - 200 метров рельсов и 330 шпал.





По ценам многие предложения более чем заманчивые. Так, в Минске продают с молотка Cadillac Escalade 2007 года за 20300 рублей ($8350). Такой же на крупном автомобильном портале стоит больше 35 тысяч рублей ($14500). А в Могилеве выставлен на продажу 15-летний BMW 7, торги стартуют с суммы 13754,90 рубля (около $5 660). На рынке такой «бумер» стоит не меньше $9 000.





Такой Cadillac Escalade выставлен по цене гораздо ниже рыночной. Но не факт, что за эту цену он и уйдет. Фото: e-auction.by





В Бресте можно купить симпатичный дом с мансардой площадью 104 квадратных метра за 83 112 рублей. К нему прилагается гараж и сарай.





Вот такой дом в Бресте выставлен за долги. Фото: e-auction.by





В Зельве Гродненской области продается за долги здание молочного завода. Выглядит колоритно, просят за него чуть больше 21 тысячи рублей.





Бывшее здание молочного завода в Зельве предлагается купить за 8700 у.е. Фото: e-auction.by





В Добрушском районе в деревне Красный партизан продается баня за 11 840 рублей. К слову, немаленькая - почти 85 квадратных метров.





Бывшую баню в Добрушском районе можно купить меньше чем за 5 тысяч у.е. Фото: e-auction.by





А в Ивацевичском районе в деревне Рацкевичи можно купить бывший сельский клуб, причем за копейки - меньше чем за 3 тысячи рублей.





Это сельский клуб отдают почти задаром. Фото: e-auction.by





Но самым многообещающим лотом выглядит 138-метровая квартира в Витебске - она выставлена на продажу всего за $44 000. Квартира без отделки, зато находится в элитном жилом комплексе в историческом центре города. Судя по фото, она имеет необычную планировку, большой балкон и мансардные окна в некоторых комнатах.





Квартира без отделки и с оригинальной планировкой. За какую цену она уйдет, станет известно 9 ноября. Фото: e-auction.by





В объявлении об аукционе уточняется, что квартира продается за долги застройщика - компании «НПП Мера». На жилье наложен арест и запрет совершения регистрационных действий, но они касаются только должника, у нового владельца проблем с регистрацией квартиры не будет. Торги состоятся 9 ноября.





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Вера ЦВЕТКОВА





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