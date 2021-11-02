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«Похоже, что только будущие лизинговые контракты «Белавиа» будут включены в пятый пакет санкций против Беларуси. Предыдущие контракты останутся действительными», — написал он.





Утверждение пятого пакета санкций ожидается в середине месяца. Уже дан старт формированию санкционного списка. Ранее сообщалось, пишет Reform.by, что под ограничения могут попасть и действующие лизинговые контракты «Белавиа».





Лизинговые сделки являются одним из основных способов обновления воздушного флота белорусской авиакомпании. В лизинг приобретены Boeing 737 MAX, первый из которых был получен в этом году. Также инструмент финансовой аренды использовался для пополнения флота новыми Embraer. При этом партнерами «Белавиа» по этим сделкам нередко выступают европейские компании. Недавно появлялась информация, что на фоне угрозы санкций белорусская авиакомпания перебазировала некоторые лизинговые борты в Казахстан.





Надо отметить, что секторальные санкции Евросоюза, предусмотренные четвертым пакетом, также не охватывали действующие контракты по поставкам калийных удобрений, нефтепродуктов, а распространялись только на договоренности, заключенные после 25 июня 2021 года.