В Минск приходит могилевская торговая сеть «ПерекрестОК»
На здании ТРЦ Centropol (это на пересечении Свердлова и Ульяновской возле вокзала) появилась вывеска «ПерекрестОК».
На это обратил внимание Citydog.by.
В контакт-центре «ПерекрестОК» уточнили, что открытие торгового объекта на улице Свердлова д 11 запланировано на декабрь.
Сейчас сеть «ПерекрестОК» насчитывает 19 магазинов, 18 из которых расположены в Могилеве и один – в Бобруйске, пишет Belmarket.by. Один гипермаркет сети занимает площадь 3100 м2, два супермаркета – более 1000 м2. Остальные магазины занимают площадь от 60 до 850 м2. Есть и интернет-магазин с бесплатной доставкой.
Основной вид деятельности компании – розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Есть лицензия на продажу алкоголя.
18:14 02/11/2021
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