







На это обратил внимание Citydog.by.





В контакт-центре «ПерекрестОК» уточнили, что открытие торгового объекта на улице Свердлова д 11 запланировано на декабрь.





Сейчас сеть «ПерекрестОК» насчитывает 19 магазинов, 18 из которых расположены в Могилеве и один – в Бобруйске, пишет Belmarket.by. Один гипермаркет сети занимает площадь 3100 м2, два супермаркета – более 1000 м2. Остальные магазины занимают площадь от 60 до 850 м2. Есть и интернет-магазин с бесплатной доставкой.





Основной вид деятельности компании – розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Есть лицензия на продажу алкоголя.