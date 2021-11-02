



Николай Кураев, СЕО ScienceSoft:





— В публикации вы пишете, что подобные флуктуации наблюдаются ежегодно, и я с этим соглашусь.





Первый фактор: несмотря на ковид и закрытые границы, люди всё-таки ходят в отпуска, и большинство идут в июле–августе. Многие получают отпускные в июне (тогда же платятся и налоги), а бОльшая часть отпуска приходится на июль. Соответственно, выплата налогов немного смещается между кварталами.





И да, курс доллара немного упал, уменьшив зарплату и подоходные налоги в рублях.





Релокация оказывает влияние, но, во-первых, оно более-менее равномерное, а во-вторых, вполне компенсируется наймом новых сотрудников.





Родион Житомирский, основатель GP Solutions, СEO Leverice:





Мои расчёты показывают, что в 2019 году падение налоговых поступлений в III квартале составило 9,44%, а в этом году — 8,8%. Абсолютная сумма, конечно увеличилась, но это связано с увеличением самой базы и увеличением налога с 9 до 13%.





В общем, я не вижу аномалий по сравнению с прошлыми годами.





Падение налогов в III квартале — это вполне обычная ситуация: на конец лета приходится больше отпусков, чем на другие периоды года. В некоторых компаниях (у нас — кстати, нет) зарплата зависит от выработки часов на клиентских проектах. Отсюда сезонное снижение выручки и зарплатного фонда.





Думаю, следует подождать результатов IV квартала, чтобы посмотреть, есть ли влияние эмиграции. Если подъём будет меньше, чем в прошлые годы, то, возможно, она повлияла.





Правда хорошо бы подключить серьёзного финансового менеджера, который учтёт и приём/выход новых/старых резидентов, и курс доллара, и сезонные изменения прошлых годов.





С другой стороны, если изменения приходится выискивать с лупой, то, думаю, значительных мы не найдём. Если вы хотите разглядеть негативное влияние политического кризиса на поступления в казну от резидентов ПВТ, то у вас не получится: поступления растут, причём существенно. Даже если отток кадров и наметился, он был компенсирован повышением подоходного налога в этом году.





Для того чтобы казна заметила отток кадров, их должно было уехать больше трети. Чего, очевидно, не произошло.





Если сравнить суммы подоходного налога в III квартале 2021 года с аналогичным периодом 2020-го, то видим рост налогооблагаемой базы (всех выплаченных зарплат) более чем на 20%.





Кстати, если учесть, что IV квартал 2020 года был омрачён меньшей работоспособностью персонала в связи с событиями в стране, то в IV квартале 2021-го я бы ожидал рекордного сбора налогов — не менее 200 млн рублей.