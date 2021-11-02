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Пытался смыть взятку в унитаз: вынесен приговор экс-директору барановичского "Атланта"

Судебное заседание прошло накануне в Барановичах.

Бывший директор Барановичского станкостроительного завода , филиала холдинга «Атлант» в марте 2021 года был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Напомним, 1 марта в офисе филиала ЗАО «Атлант» в Барановичах появились сотрудники ГУБОП и К МВД. Они фиксировали получение взятки тогда еще директором завода и начальником бюро коммерческого отдела.

Во время задержания руководитель предприятия попытался скрыться в служебном туалете и уничтожить следы преступления, проще говоря, смыть полученные деньги в унитаз.

"Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК, работники отечественного завода могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников", – сообщили тогда в МВД, а СК Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере).



1 ноября старший помощник Барановичского межрайонного прокурора  Светлана Пасемко сообщила, что суд признал обоих фигурантов дела виновными. Экс-директору назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафом в размере 5000 базовых величин.

Начальника коммерческого бюро осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, в условиях усиленного режима со штрафом в размере 3000 базовых величин.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Источник: 1reg.by
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