Санкции не в счет: экспорт БМЗ вырос более чем на 50%
Белорусский металлургический завод за январь-сентябрь 2021 года увеличил экспортные поставки на 51,9%.
По итогам 9 месяцев 2021 года предприятием произведено 1,929 млн тонн стали (темп роста – 102,2%). Прибыль от реализованной продукции составила 441,4 млн рублей, экспорт – 370,9 млн долларов (151,9%), сообщает Интерфакс-запад со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В действующих ценах объем произведенной продукции за январь–сентябрь получился на сумму фй3,327 млрд рублей (175, 9%), объем реализованной продукции (за вычетом налогов) – 3,382 млрд рублей (171,3%).
Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства составило за отчетный период 9,7%.
Продукция поставляется в 66 стран. На долю стран ЕС приходится около 50% экспорта предприятия, доля азиатского региона – 12%, стран СНГ – 24%.
Источник: belmarket.by
16:21 02/11/2021
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