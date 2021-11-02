По итогам 9 месяцев 2021 года предприятием произведено 1,929 млн тонн стали (темп роста – 102,2%). Прибыль от реализованной продукции составила 441,4 млн рублей, экспорт – 370,9 млн долларов (151,9%), сообщает Интерфакс-запад со ссылкой на пресс-службу предприятия.





В действующих ценах объем произведенной продукции за январь–сентябрь получился на сумму фй3,327 млрд рублей (175, 9%), объем реализованной продукции (за вычетом налогов) – 3,382 млрд рублей (171,3%).





Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства составило за отчетный период 9,7%.





Продукция поставляется в 66 стран. На долю стран ЕС приходится около 50% экспорта предприятия, доля азиатского региона – 12%, стран СНГ – 24%.