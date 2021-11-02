+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Чёрное пятно на карте": что будет с беларуской авиацией без аэронавигации ЕС?

“Белаэронавигацию” отключают от какой-то глобальной системы, куда они подают все авиационные данные. Так что теперь вообще никакие самолёты не будут над нами летать”, — такое сообщение появилось 31 октября в инсайдерском тг-канале.

"Чёрное пятно на карте": что будет с беларуской авиацией без аэронавигации ЕС?
фото: Sputnik.by
По всей видимости, речь идёт о прекращении взаимодействия с Европейской базой данных AIS (EAD). Но действительно ли для Беларуси может наступить “навигационная слепота”? Еврорадио на условиях анонимности пообщалось с экспертом из области авиации.

— Беларусь является членом ICAO [Международной организации гражданской авиации. — Еврорадио]. Между членами организации осуществляется обмен аэронавигационной информацией, от этого напрямую зависит безопасность полётов. Если вдруг будет принято решение отключить Беларусь от этой системы, то в принципе наши самолёты не смогут летать за пределы Беларуси, —  объясняет эксперт. — У них не будет данных, необходимых для выполнения полётов по маршруту, для захода на посадку. Поэтому это может быть одной из страшилок, чтобы проверить реакцию белорусской стороны, или попытка как-то надавить.

И ещё: допустим, борт из Мюнхена летит через Беларусь в Москву. Над Беларусью его ведут белорусские диспетчеры. Но информацией они обмениваются с диспетчерами аэродрома вылета и аэродрома прилёта. Если систему отключат, то получится, что на карте появится чёрное пятно, которое надо облетать. Это чревато для любого перевозчика, в том числе и экономически.

Просто представьте, что самолёт подходит к границе Беларуси и нужно передавать информацию в страну прибытия, а связи между ними нету. Это запрещено авиационными правилами — выполнять полёты без связи наземных диспетчерских пунктов. Связь должна быть постоянной по всему маршруту полёта.

После введения “воздушных санкций” от ЕС европейские авиакомпании и так практически перестали появляться в белорусском воздушном пространстве. Соответственно, им информация о полётах над Беларусью не очень нужна. А зачем тогда, пусть и гипотетически, могут ввести навигационную блокаду?

— Возможно, что такая идея могла зародиться из-за того, что ещё не все прекратили летать над Беларусью. Может быть, это следующий шаг блокировки, мол, если до вас [перевозчиков, не поддержавших санкции ЕС. — Еврорадио] так не доходит, то следующим шагом будет полная блокада воздушного пространства.

Если Беларусь всё же отключат от европейской базы данных, то чем может обернуться такая “навигационная слепота”?

— Беларусь потеряет деньги, которые ей платят компании, пользующиеся аэронавигационными услугами. И с большой долей вероятности допускаю, что белорусский перевозчик не сможет летать вне пространства СНГ, — отвечает специалист.

После скандала с вынужденной посадкой в Беларуси пассажирского самолёта Ryanair, а также задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги для авиакомпании “Белавиа” европейские страны закрыли небо, при этом авиаперевозчики из Европы сами не летают над Беларусью. Самолёты “Белавиа” в данный момент могут летать только через Россию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]