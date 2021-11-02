По всей видимости, речь идёт о прекращении взаимодействия с Европейской базой данных AIS (EAD). Но действительно ли для Беларуси может наступить “навигационная слепота”? Еврорадио на условиях анонимности пообщалось с экспертом из области авиации.





— Беларусь является членом ICAO [Международной организации гражданской авиации. — Еврорадио]. Между членами организации осуществляется обмен аэронавигационной информацией, от этого напрямую зависит безопасность полётов. Если вдруг будет принято решение отключить Беларусь от этой системы, то в принципе наши самолёты не смогут летать за пределы Беларуси, — объясняет эксперт. — У них не будет данных, необходимых для выполнения полётов по маршруту, для захода на посадку. Поэтому это может быть одной из страшилок, чтобы проверить реакцию белорусской стороны, или попытка как-то надавить.





И ещё: допустим, борт из Мюнхена летит через Беларусь в Москву. Над Беларусью его ведут белорусские диспетчеры. Но информацией они обмениваются с диспетчерами аэродрома вылета и аэродрома прилёта. Если систему отключат, то получится, что на карте появится чёрное пятно, которое надо облетать. Это чревато для любого перевозчика, в том числе и экономически.





Просто представьте, что самолёт подходит к границе Беларуси и нужно передавать информацию в страну прибытия, а связи между ними нету. Это запрещено авиационными правилами — выполнять полёты без связи наземных диспетчерских пунктов. Связь должна быть постоянной по всему маршруту полёта.





После введения “воздушных санкций” от ЕС европейские авиакомпании и так практически перестали появляться в белорусском воздушном пространстве. Соответственно, им информация о полётах над Беларусью не очень нужна. А зачем тогда, пусть и гипотетически, могут ввести навигационную блокаду?





— Возможно, что такая идея могла зародиться из-за того, что ещё не все прекратили летать над Беларусью. Может быть, это следующий шаг блокировки, мол, если до вас [перевозчиков, не поддержавших санкции ЕС. — Еврорадио] так не доходит, то следующим шагом будет полная блокада воздушного пространства.





Если Беларусь всё же отключат от европейской базы данных, то чем может обернуться такая “навигационная слепота”?





— Беларусь потеряет деньги, которые ей платят компании, пользующиеся аэронавигационными услугами. И с большой долей вероятности допускаю, что белорусский перевозчик не сможет летать вне пространства СНГ, — отвечает специалист.





После скандала с вынужденной посадкой в Беларуси пассажирского самолёта Ryanair, а также задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги для авиакомпании “Белавиа” европейские страны закрыли небо, при этом авиаперевозчики из Европы сами не летают над Беларусью. Самолёты “Белавиа” в данный момент могут летать только через Россию.