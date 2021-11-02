О том, как решаются проблемы, на совместном заседании обеих палат Национального собрания рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, информирует "Экономическая газета".





Благодаря принятым точечным мерам в промышленном, нефтехимическом, транспортном и банковском секторах удалось минимизировать потери. Так, экспорт продукции МАЗа и БЕЛАЗа по сравнению с 2020 г. вырос почти на 250 млн долларов, нефтехимии – на 700 млн долларов, азотных и калийных удобрений – на 100 млн долларов.





Потери белорусских НПЗ из-за санкций составили 80 млн долларов. Приняты меры по сохранению экспорта нефтепродуктов. «Нафтан» для бесперебойных поставок сырья обеспечен кредитными ресурсами. Решен вопрос с загрузкой обоих НПЗ.





В полном объеме гарантированы поставки на внутренний рынок нефтепродуктов и нефтехимического сырья, а по нефтепродуктам создан их запас на месяц.





Идет перестройка логистической цепочки – перенаправление белорусских грузов с прибалтийского направления на российское. Как отметил вице-премьер, «в части нефтепродуктов с российской стороной эта схема уже работает, мы ничего по части логистики не потеряли».





Не обошли вопрос и о проблеме кислорода в пандемию. Сегодня все воздухоразделительные установки задействованы на предприятиях Белнефтехима, Минпрома, даже Минобороны.





Но, к сожалению, возможности производства кислорода ограничены. Есть надежда, что удастся привезти около 40 т жидкого кислорода из-за пределов.





Рассматривается вариант закупки оборудования в Китае. Речь идет о контейнерных и стационарных воздухоразделительных установках.





Купить промышленную установку считают нецелесообразной. Она обойдется в сумму от 10 млн до 15 млн евро, срок поставки от 18 месяцев, а пандемия когда-то закончится и потребность в кислороде уменьшится. А вот сможет ли тогда предприятие окупить расходы?