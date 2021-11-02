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Вице-премьер рассказал о работе правительства в новой реальности

Негативное влияние санкций проявилось увеличением издержек из-за вынужденной замены поставщиков сырья и комплектующих, удлинением сроков прохождения платежей, ухудшились условия заимствований.

О том, как решаются проблемы, на совместном заседании обеих палат Национального собрания рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, информирует  "Экономическая газета". 

Благодаря принятым точечным мерам в промышленном, нефтехимическом, транспортном и банковском секторах удалось минимизировать потери. Так, экспорт продукции МАЗа и БЕЛАЗа по сравнению с 2020 г. вырос почти на 250 млн долларов, нефтехимии – на 700 млн долларов, азотных и калийных удобрений – на 100 млн долларов.

Потери белорусских НПЗ из-за санкций составили 80 млн долларов. Приняты меры по сохранению экспорта нефтепродуктов. «Нафтан» для бесперебойных поставок сырья обеспечен кредитными ресурсами. Решен вопрос с загрузкой обоих НПЗ. 

В полном объеме гарантированы поставки на внутренний рынок нефтепродуктов и нефтехимического сырья, а по нефтепродуктам создан их запас на месяц.

Идет перестройка логистической цепочки – перенаправление белорусских грузов с прибалтийского направления на российское. Как отметил вице-премьер, «в части нефтепродуктов с российской стороной эта схема уже работает, мы ничего по части логистики не потеряли».

Не обошли вопрос и о проблеме кислорода в пандемию. Сегодня все воздухоразделительные установки задействованы на предприятиях Белнефтехима, Минпрома, даже Минобороны. 

Но, к сожалению, возможности производства кислорода ограничены. Есть надежда, что удастся привезти около 40 т жидкого кислорода из-за пределов. 

Рассматривается вариант закупки оборудования в Китае. Речь идет о контейнерных и стационарных воздухоразделительных установках. 

Купить промышленную установку считают нецелесообразной. Она обойдется в сумму от 10 млн до 15 млн евро, срок поставки от 18 месяцев, а пандемия когда-то закончится и потребность в кислороде уменьшится. А вот сможет ли тогда предприятие окупить расходы?
Источник: belmarket.by
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