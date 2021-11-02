Курс доллара вырос на 0,0080 BYN до 2,4458 BYN/USD и с максимума за 12 дней вскарабкался на максимум за 15 дней.





С начала недели стоимость доллара выросла на 0,0232 BYN, а на прошлой неделе было снижение на 0,0073 BYN.





Курс евро подскочил сразу на 0,0202 BYN до 2,8388 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 18 дней (2,5 недели).





За последние пять дней евро подорожал уже четвёртый раз. Его стоимость за это время выросла на 0,0356 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0151 BYN до 3,4216 BYN/100 RUB.





Сотня российских рублей дешевеет уже четвёртый раз за последние пять торговых сессий. Общее снижение за это время составило 0,0515 BYN до минимума за 42 дня (почти полтора месяца).





Московская биржа

Российский рубль сегодня девальвируется к доллару и евро на бирже в Москве.





Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 39 копеек до 71,4783 RUB/USD — максимума более чем за две недели.





Официальный курс евро подскочил сразу на 79 копеек до 82,9577 RUB/EUR — максимальный уровень с середины октября.