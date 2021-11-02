Ярослав Романчук в очередном стриме поговорил о сельской политике Александра Лукашенко.





— Очень интересное сочетание — зябь и кукуруза. Это не про Хрущева, не про аграрных баронов. Это про Александра Лукашенко, который в очередной раз обеспокоился, что надо делать в беларуской экономике.





Сельское хозяйство за первые девять месяцев 2021 года упало на 6,6%, не уродило. И вот, в Лидском районе в 11 часов он не нашел не только ни одного комбайна, который убирает кукурузу, но и ни одного трактора, который делает зябь, готовит землю.





Представляете себе, какой еще глава государства в мире так будет ориентироваться в сельском хозяйстве, что будет летать на самолете и мониторить: есть ли в полях тракторы и комбайны? Вот это уровень!





Хочется хотя бы где-то показать успех. Понятное дело, Александр Лукашенко считает, что проще всего ему это сделать в сельском хозяйстве, где он уже пытался почти сорок лет назад. На той же зяби, на той же кукурузе, на тех же тракторах.





Сорок лет, но ничего не поменялось. Результаты плачевны, более 52% сельхозпредприятий убыточны, долги перед банками растут. И это в условиях, когда предприятия работают в постоянном льготном режиме.





Аграрии берут деньги из бюджета, выбивают разные ресурсы, и в конечном итоге мы получаем мизерную рентабельность в 2-3%, вместо отрасли, которая всех нас должна кормить. Вот что такое колхозно-совхозное сельское хозяйство. Так было сорок лет назад, к этому и вернулось.





Когда происходят абсолютно безобразные вещи в отношении беларусов на площадях, в тюрьмах, "губернаторов" никто не трогает. Но Лукашенко сказал, если только не будет поднята зябь и замерзнет кукуруза — ни один "губернатор" не останется на своем месте.





Кадровая политика государства зависит от зяби и кукурузы. Вот что во главе угла! Не нужно быть выпускником Гарварда, не нужно быть прекрасным инвестиционным банкиром, не нужно понимать в экономике. Главное — знать, что такое зябь и как убирать кукурузу до снега.





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Как отмечает " Салідарнасць ", тема зяби и кукурузы в первых рядах у Лукашенко годами.





Темной, для правителя, осенью 2020-го, будучи со свитой в полях, он заявил: «Надо иметь в виду, что погода будет, как прежде. Как когда-то давно. Будут дожди и будут погожие дни, надо приспособиться. И это нормально. Потому что кроме зерна у нас же в поле и овощные культуры, и кукуруза. Второй укос трав. Будет и третий укос. Но для этого нужна влага».





В 2019-м, во время селекторного совещания, Лукашенко тоже давал ЦУ в свойственной ему манере, в том числе, как поднимать зябь:





«Убрать зерновые колосовые — это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве, а потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища и продать. Плюс к этому надо посеять озимые (мы их уже посеяли) и перепахать почвы — под зябь вспашка».