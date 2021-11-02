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Нацбанк назвал причины роста инфляции

Озвучены внешние и внутренние факторы.

Нацбанк опубликовал данные о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в III квартале 2021 года. В сентябре годовой прирост потребительских цен составил 10,2%. По сравнению с августом цены выросли на 1,3%.

В отчет сообщается, что на внутреннюю ценовую ситуацию продолжила оказывать влияние динамика цен мирового рынка, «формирующаяся в условиях несоответствия спроса и предложения».

Кроме того, утверждают в Нацбанке, на инфляцию в нашей стране влияет «проведение мягкой денежно-кредитной политики ведущими странами мира», а также воздействие возросших логистических затрат, а также перебоев в поставках.

В качестве внутренних факторов, внесших дополнительный вклад в увеличение цен, назван низкий урожай ряда сельскохозяйственных культур.

В части мер ценового регулирования на ускорение инфляции, по оценке Нацбанка, повлияло повышение цен на топливо.

Рост цен мясной и молочной продукции в Нацбанке связывают с сокращением поголовья крупного рогатого скота, свиней и производства птицы по сравнению с предыдущим годом.

Значимым проинфляционным фактором Нацбанк назвал высокие инфляционные ожидания. Ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция составила 13,3 процента (14,7 процента в июне 2021 г.), ощущаемая – 13,8 процента (14,6 процента в июне 2021 г.).

Инфляционные ожидания предприятий также сохранялись высокими. 

По данным мониторинга предприятий, разница ответов респондентов, ожидающих дальнейшего роста цен, и ответов респондентов, ожидающих дальнейшего снижения цен (баланс ответов), составила в сентябре 2021 г. 54,1 процента (52,0 процента в июне 2021 г.), что, по мнению аналитиков Нацбанка, во многом связано с ростом мировых цен на сырьевых товарных рынках. 
Источник: zautra.by
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