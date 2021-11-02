Как оказалось, «виновниками» этого стали два банка из числа I группы значимости – самых влиятельных – показавшие в том месяце убыток. Это были: Белгазпромбанк и Беларусбанк (последний оказал наибольшее влияние на обрушение прибыли всей системы в августе), пишет Инфобанк





И, как и предполагалось, это стало разовым случаем: уже в сентябре прибыль банковской системы вернулась на прежний уровень более 100 млнBYN в месяц, составив $138 млн.





Это заметно подняло сумму прибыли за период с начала года. Она составила 1,048 млрдBYN за январь-сентябрь.





И теперь накопленная за январь-сентябрь этого года прибыль уже существенно превышает прошлогоднюю за такой же период, который был ковид-кризисным. И не только в текущих ценах – а и в сопоставимых ценах, и в долларовом эквиваленте.

Однако относительно докризисного 2019 года, прибыль за 9 месяцев в 2021-м – меньше в реальном и долларовом выражении.

Хотя два месяца назад, за январь-июль, она была наибольшей за 7 лет для этого периода: август очень сильно «подпортил» хорошую текущую динамику 2021 года.





Обвал прибыли в августе сильно сказался и на скользящих годовых показателях. Настолько – что даже сентябрьский возврат на прежние суммы месячной прибыли не смог вернуть на достигнутое в июле значение скользящей годовой прибыли.

Годовая (12-месячной суммой) прибыль – очищенная от сезонных и разовых факторов – до августа с каждым месяцем обновляла исторический максимум: за период с августа 2020-го по июль 2021-го она составила рекордную в текущих ценах сумму – 1,421 млрдBYN.

Через месяц – уже только 1,351 млрдBYN. А через два месяца, за период с октября 2020-го по сентябрь 2021-го –1,355 млрдBYN.





Получается, возврат в сентябре на прежний уровень прибыли добавил всего только 4 млнBYN в значение годового показателя после падения в августе на 70 млн BYN.





В реальном выражении, по сопоставимой ценности BYN-рубля – с поправкой на инфляцию – 12-месячная прибыль уже ниже докризисной, хотя в июле этот уровень был достигнут.





В долларовом эквиваленте – также совсем незначительный прирост скользящего годового показателя в сентябре после сильного падения в августе.

Прибыль банковской системы в долларовом эквиваленте за 12 месяцев (с октября 2020-го по сентябрь 2021-го) составила $529 млн.





Рентабельность банковской системы Беларуси

Падение прибыльности не могло не сказаться на таком важном показателе деятельности банков, как рентабельность активов (отношение прибыли к размеру активов).

Даже в сентябре ситуация не улучшилась, несмотря на восстановление прежних объёмов месячной прибыли.

В целом по банковской системе годовая рентабельность активов (РА) составила в сентябре +1,4% (как и в августе), в то время как в июле была +1,5%.

Но, всё же, это лучше, чем было в кризис: по итогу 2020-го РА упала на 4-летний минимум – +1,1%. А наивысшая рентабельность активов банковской системы Беларуси была в 2012-14 гг. (рекордная – +2,0%).





То же – и с рентабельностью нормативного капитала (РНК): два месяца назад она доросла до +11,3%, а сейчас, после «плохого» августа и даже «хорошего» сентября – только +10,5%.

Рекордная РНК была в конце 2011-го – начале 2012 года, сразу после тогдашнего валютно-финансового кризиса, историческая – +15,8%.





Рентабельность белорусской банковской системы не такая уж и высокая, если, например, сравнить её с украинской, которая значительно более прибыльна (по данным НБУ).





рентабельность активов банковской системы:

Беларусь – 1,4%

Украина – 3,67%





рентабельность капитала банковской системы:

Беларусь – 10,5%

Украина – 32,08%.





Активы банковской системы Украины в 2 раза больше, чем Беларуси.

А 12-месячная сумма банковской прибыли за период с октября 2020-го по сентябрь 2021-го составила в Украине $1,95 млрд экв. – в 3,7 раз больше, чем в Беларуси за этот же период ($529 млн).