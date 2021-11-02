Пока в Европе энергетический кризис, небольшие объёмы электроэнергии могут попадать через Латвию в Литву, а Украина продолжит только сезонные закупки.





Еврорадио узнало у экспертов, что Беларусь будет делать с избытком электроэнергии и почему есть большая вероятность, что нестабильный экспорт возобновится.

Энергия из Беларуси обойдётся Украине дешевле

Украина объявила, что не возобновит покупку белорусской электроэнергии с 1 ноября. По данным Белстата, соседка была единственным покупателем белорусского электричества в 2021 году. Однако и запрет на импорт Украина продлевать не стала. Срок его действия истёк 31 октября.





— Учитывая энергетический кризис в Европе, серьёзное повышение цен на энергоресурсы, то в серьёзные холода Украина прибегнет к импорту белорусской электроэнергии, — говорит обозреватель нефтегазового рынка Татьяна Манёнок. Тем более подобное уже было прошлой зимой.





Беларусь в состоянии предложить конкурентоспособную цену, потому что тратить на производство энергии приходится не слишком много. Ведь электроэнергия уже вырабатывается на БелАЭС, а стоимость газа для Беларуси намного ниже европейской, отмечает собеседница.





Нынешний отказ от закупок связан с тем, что пока в Украине нет острой потребности в электроэнергии, но это продлится недолго, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.





— Украина традиционно устраивает такую пиар-акцию. Два года подряд где-то в апреле-мае вводит официальный запрет на покупку белорусской и российской электроэнергии до начала отопительного сезона. И в октябре или ноябре снимает ограничения.





Из-за того, что запасов угля в Украине немного, а его цена, как и цена на газ, бьёт рекорды, Украина будет экономить, закупая электроэнергию в Беларуси и России, считает эксперт.

Литва покупает электроэнергию с БелАЭС?

Импорт электроэнергии из Беларуси в Литву / osp.stat.gov.lt



Пока поставок в Украину нет, возможно, белорусская электроэнергия поступает в Литву. Белстат скрыл данные, зато на литовском Официальном статистическом портале есть записи об импорте электроэнергии из Беларуси. Причём на протяжении всего 2021 года. Пока данные Белстата ещё были открыты, сведения были только о поставках в Украину.





Литва официально заявляет, что после ввода в эксплуатацию не импортирует электричество из Беларуси. Однако литовский Статцентр пока не ответил на запрос Еврорадио с просьбой объяснить данные по импорту.





Беларусь, Россия, Литва, Латвия и Эстония всё ещё находятся в одной энергосистеме (БРЭЛЛ), поэтому не исключено, что потоки белорусской электроэнергии могли попасть в Литву, отмечает Татьяна Манёнок.





— Но через Nord Pool [европейская энергетическая биржа. — Еврорадио] белорусская электроэнергия сейчас не продаётся. Поэтому не могу утверждать, что Литва закупала большой объём белорусской электроэнергии. Через какие-то схемы, возможно, поставки были. Если договор заключали компании не литовские, а, может быть, латвийские, — говорит Татьяна Манёнок.





— Косвенно через биржевые инструменты мы понимаем, что, скорее всего, идёт закупка белорусской электроэнергии Литвой у Латвии, а Латвия, по сути, покупает у Беларуси. Но стратегически, когда энергетический кризис пройдёт, Литва опять перестанет покупать белорусскую электроэнергию, — добавляет Игорь Юшков.





Беларусь станет покупать меньше газа





Из-за сезонных бойкотов Украины и отказа европейских стран покупать белорусскую электроэнергию Беларусь станет сокращать потребление газа и переходить на атомную энергию.





— То есть Беларусь будет использовать меньше российского газа. Наверное, для России была не самая мудрая идея построить АЭС. Понятно, расчёт был на то, что вся белорусская электроэнергия будет уходить на экспорт и продажи газа не пострадают. В итоге атомная электростанция вытеснила часть газовых электростанций из энергобаланса и Россия ежегодно будет продавать меньше газа в Беларусь, — заключает Игорь Юшков.



