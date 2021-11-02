



Сообщается, что на первом этапе будет открыто три заведения в Москве и Московской области. По результатам работы будет принято решение о продолжении экспансии.





Известно, что сеть принадлежит Алме Яунцемене, дочери литовского бизнесмена Юозаса Будрикаса. Она также владеет в Беларуси сетью супермаркетов «Соседи», пиццериями «Темпо» и ресторанами паназиатской кухни Marumi.



