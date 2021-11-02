СМИ: сеть «Васильки» хочет открыть в России до 100 ресторанов
Беларусская ресторанная сеть «Васильки» хочет открыть в России до 100 ресторанов, что обойдется в €100 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ГК «Практика» Булата Шакирова.
Сообщается, что на первом этапе будет открыто три заведения в Москве и Московской области. По результатам работы будет принято решение о продолжении экспансии.
Известно, что сеть принадлежит Алме Яунцемене, дочери литовского бизнесмена Юозаса Будрикаса. Она также владеет в Беларуси сетью супермаркетов «Соседи», пиццериями «Темпо» и ресторанами паназиатской кухни Marumi.
09:29 02/11/2021
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