Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в агентстве недвижимости «Твоя столица».





Так, у «Приорбанка» ставка на кредитование строящихся и готовых объектов недвижимости выросла с 19,02 до 20,22 %.





Напротив, «Белгазпромбанк» снизил ее размер. Ставка уменьшилась с 20,99 до 20,29 %.





«Беларусбанк» оставил прежний показатель по кредитованию готовых квартир и индивидуальных жилых домов — 21 %.





«Белинвестбанк» предлагает финансировать строящиеся объекты от застройщиков-партнеров в первые год-два по сниженной ставке 9,36, 12,87 и 15,22 %. После льготного периода — 18,23 %.





«БелВЭБ» выдает клиентам деньги на возведение строящихся и готовых объектов недвижимости по прежней ставке — 22,9 %.