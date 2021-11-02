Некоторые банки изменили ставки кредитов для застройщиков жилья. Узнали, какие и на сколько
С 1 ноября некоторые банки изменили процентные ставки на кредитование жилья.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в агентстве недвижимости «Твоя столица».
Так, у «Приорбанка» ставка на кредитование строящихся и готовых объектов недвижимости выросла с 19,02 до 20,22 %.
Напротив, «Белгазпромбанк» снизил ее размер. Ставка уменьшилась с 20,99 до 20,29 %.
«Беларусбанк» оставил прежний показатель по кредитованию готовых квартир и индивидуальных жилых домов — 21 %.
«Белинвестбанк» предлагает финансировать строящиеся объекты от застройщиков-партнеров в первые год-два по сниженной ставке 9,36, 12,87 и 15,22 %. После льготного периода — 18,23 %.
«БелВЭБ» выдает клиентам деньги на возведение строящихся и готовых объектов недвижимости по прежней ставке — 22,9 %.
09:14 02/11/2021
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