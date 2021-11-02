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Власти обещают поэтапное снижение административной нагрузки на бизнес

Нагрузка на бизнес будет поэтапно снижена посредством максимального сокращения и упрощения, цифровизации и перевода в "одно окно" админпроцедур, заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в понедельник в Минске с участием замминистра состоялось первое заседание рабочих подгрупп по сокращению и упрощению административных процедур, пишет Интерфакс-Запад.

"Основная цель нашей совместной работы - поэтапно снизить нагрузку на бизнес посредством максимального сокращения и упрощения, цифровизации и перевода в "одно окно" административных процедур. Сегодня мы планируем рассмотреть 45 из них. В дальнейшем данная работа продолжится на поэтапной основе", - заявил Митянский.

По его словам, на первом этапе, до 27 марта 2022 года, будут проанализированы процедуры, которые определены правительством и органами-регуляторами - примерно четверть от их общего количества. На втором этапе, на протяжении 2022 года, будут охвачены процедуры, предусмотренные и описанные законодательными актами. "И, наконец, третий этап – админпроцедуры в соответствии с международными актами, в том числе, правовой базой Евразийского экономического Союза. Полностью эта работа должна быть завершена до 1 января 2024 года", – пояснил Митянский.
 
Отвечая на вопрос об охвате админпроцедур "цифрой", замминистра особо подчеркнул, что планируется цифровизовать их максимально возможное количество.

"Уже запущен в опытную эксплуатацию Реестр административных процедур - rap.gov.by. Там представлена исчерпывающая информация по более чем половине из них: список документов, сроки и уполномоченные органы. Все четко, доступно и прозрачно. В дальнейшем оставшиеся админпроцедуры также попадут в реестр", - заверил Митянский.
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