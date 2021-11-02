Например, минчане, владеющие недвижимостью за городом, должны уплатить земельный налог, налог на недвижимость, а также аренду за участок не позднее 15 ноября.





Ставки по земельному налогу пересматриваются государством ежегодно. Например, ставка в жилой многоквартирной зоне составляет 11 рублей 49 копеек за 1 га, а в усадебной — 22 рубля 96 копеек. Жители многоэтажек могут найти строчку о земельном налоге в жировке, а хозяева частных домов получают по почте в октябре специальную квитанцию, которую нужно оплатить до 15 ноября.





Такой же срок уплаты установлен для налога на недвижимость. Он касается тех белорусов и иностранцев, которые имеют в собственности более одного жилого помещения. Однако с 2022 г. в это правило могут быть внесены изменения: уплачивать налог, скорее всего, придется всем собственникам квартир. Пока предложение находится на обсуждении. Сумма налога будет определяться оценочной стоимостью объекта недвижимости: в случае с двумя и более квартирами — 0,2 % от стоимости одной из квартир, за дом — 0,1 % от цены объекта.





Итак, сейчас налог на недвижимость и землю обязаны уплатить владельцы:





одноквартирных жилых домов;

садовых домиков;

дач;

двух и более квартир или двух комнат в разных квартирах;

хозяйственных построек;

гаража;

машино-места;

земельного участка.

По данным МНС, свыше 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры. Например, в Минске более 67 тыс. собственников двух квартир.





Извещения:





отправляют по почте;

отправляют электронным сообщением в личный кабинет физического лица, открытый на сайте Министерства по налогам и сборам;

вручают лично.

Если по каким-либо причинам вы не получили извещение или потеряли его, нужно обратиться в инспекцию МНС по месту нахождения объекта недвижимости, земельного участка. Здесь уточнят сумму налогов и укажут реквизиты для перечисления денег. Внести платеж можно через интернет-банкинг, в отделениях банков и на почте.





Льготы имеют:





многодетные семьи, в которых детям еще не исполнилось 18 лет;

пенсионеры по возрасту;

инвалиды 1-й и 2-й групп;

граждане, признанные недееспособными;

несовершеннолетние дети, которым родственники подарили или завещали квартиру или дом;

военнослужащие срочной службы;

граждане, проходящие альтернативную службу;

участники Великой Отечественной войны и лица, имеющие право на льготное налогообложение в соответствии с законом «О ветеранах».

Владельцам нескольких жилых комнат или квартир дано право не платить налог на недвижимость за одну из них на свое усмотрение.





Транспортный налог





До 15 декабря владельцам авто необходимо уплатить транспортный налог. Его размер зависит от разрешенной массы автомобиля. Извещения об оплате автовладельцы должны были получить до 1 ноября. Все, кому пришли весточки от налоговиков, заплатят одинаковую сумму — 29 рублей. Но в 2022-м придется произвести доплату. Подробности уплаты транспортного налога — здесь.





Что будет, если вовремя не заплатить





Неуплата налога влечет за собой административную ответственность. Предусмотрен штраф — 15 % от суммы начисленного налога, но если она меньше 1 базовой величины (29 рублей), эта мера не применяется. За каждый день просрочки начисляется пеня.







