По его словам, ситуация связана с массовым оттоком мигрантов. Если раньше на стройках по всему городу работало около 120 тыс. гастарбайтеров, то сейчас это число сократилось примерно втрое. Бочкарев отметил, что сейчас средняя зарплата мигранта на стройке составляет 50-60 тыс. рублей в месяц, но многие не хотят работать и за еще большие деньги.









Чиновник поставил задачу разработать план мероприятий, который позволил бы вообще обойтись без привлечения иностранной рабочей силы на московских строительных объектах. Для этого, по его словам, необходимо технологически усовершенствовать процесс строительства таким образом, чтобы он требовал в три раза меньше людей. На некоторых объектах работа в таком формате уже ведется в качестве эксперимента, пишет "Московский комсомолец"



