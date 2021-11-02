Анастасия Лузгина. Об этом идет речь в работе «Валютный рынок Беларуси: основные факторы влияния и риски», опубликованной Центром экономических исследований BEROC (Киев), пишет thinktanks.by. Ее автором стала экономист





Плавное укрепление





В работе отмечается, что если экономические кризисы 2009, 2011 или 2014 годов были достаточно яркими и характеризовались ускоренным ростом цен и быстрой девальвацией курса белорусского рубля, то в настоящее время проблемы, которые стоят перед национальной экономикой, не проявляются столь агрессивно и растянуты во времени. Несмотря на отрицательное воздействие пандемии, политическую напряженность в стране и введение санкций, ситуация на валютном рынке на протяжении 2020 – первой половины 2021 гг. оставалась относительно спокойной за исключением скачков курса национальной валюты в 2020 году.





В январе-сентябре 2021 года, несмотря на ускорение инфляционных процессов, динамика белорусского рубля была достаточно плавной и демонстрировала тенденцию к укреплению.





Вместе с тем данное состояние было достигнуто благодаря как позитивным, так и негативным тенденциям в экономике и денежной сфере.





Как отмечает Анастасия Лузгина, ситуация на валютном рынке может ухудшиться в результате реализации одного или нескольких существующих рисков. Однако, в отличие от предыдущих валютных кризисов, текущие проблемы сложнее поддаются выявлению и прогнозированию.

6 выводов о вызовах

Исходя из анализа ситуации, экономист сделала ряд выводов о процессах в экономике, которые оказывают влияние на валютный рынок страны:





1. Сальдо торговли товарами и услугами в январе-сентябре 2021 года составило плюс 2,3 млрд долларов США, что на 1,1 млрд долларов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместе с тем в среднесрочной перспективе положительная динамика во внешней торговле Беларуси может ослабнуть. На это может оказывать влияние снижение эффекта от оживления экономик ряда стран.





2. Золотовалютные резервы являются своего рода «подушкой безопасности» при реализации кризисных явлений в экономике и росте спроса на иностранную валюту. В текущем 2021 году политика плавающего валютного курса, продажа иностранной валюты населением и предприятиями, а также выделение финансовой поддержки МВФ на борьбу с последствиями пандемии способствовали стабилизации и росту золотовалютных резервов страны. В то же время в среднесрочной перспективе существуют риски снижения золотовалютных запасов при условии ухудшения ситуации во внешней торговле и отсутствии (ограниченности) внешнего финансирования. Возможная финансовая поддержка со стороны России снижает вероятность существенного сокращения резервов в ближайшей перспективе.









3. Негативные прогнозы по суверенным рейтингам Беларуси (Fitch, Moody’s, S&P), отзыв агентством Fitch рейтингов отдельных государственных банков, ухудшение оценки роста экономики в 2022 году международными организациями, а также существующие политические и репутационные риски являются основание для выбора более осторожной стратегии потенциальными иностранными инвесторами, что может провести к сложностям привлечения внешних финансовых ресурсов в иностранной валюте по приемлемой стоимости как субъектами хозяйствования, так и государством.





4. Ускоренное снижение валютных вкладов в 2020 – сентябре 2021 гг. было в основном вызвано реакцией населения на возросшие риски из-за пандемии и политической напряженности. Увеличение ставок по валютным безотзывным вкладам практически в два раза в августе-сентябре 2021 года замедлило отток совокупных валютных депозитов населения. Вместе с тем такие факторы как риски введения новых санкций, замедление роста реальных доходов населения, негативные экономические ожидания продолжат оказывать воздействие на сберегательные предпочтения граждан в ближайшей перспективе.





5. Рост процентных ставок позволил остановить отток валютных депозитов населения. Вместе с тем возможности привлечения средств банками за счет ценовой привлекательности инвалютных вкладов ограничен высокой нормой резервирования. В октябре 2021 года размер ставок по валютным депозитам граждан находится на уровне начала 2017 года. Однако в базовом периоде норма резервирования была существенно ниже. Высокий уровень отчислений в фонд обязательных резервов (на конец октября 2021 г. - 17%) и повышение процентов по вкладам физических лиц означает, что инвалютные ресурсы на внутреннем рынке становятся очень дорогими для банков. Это, в свою очередь, может привести к росту стоимости кредитных средств в иностранной валюте.





6. Рублевые депозиты населения на протяжении 2017–2019 годов демонстрировали плавный рост. Вместе с тем, начиная с 2020 года наблюдаются изменения в сберегательном поведении граждан. Так, в сентябре 2021 по отношению к январю 2020 года снижение срочных рублевых депозитов по средней денежной массе в номинальном выражении составило 8,1%, а в реальном – 19.7%. Это свидетельствует о том, что в 2020-сентябре 2021 гг. снизилась заинтересованность населения в размещении личных накоплений в рублевые банковские депозиты на длительные сроки. Трансформация валютных вкладов населения во вклады в национальной валюте была приостановлена. Несмотря на то, что в 2021 году сокращение срочных рублевых вкладов замедлилось, в ближайшей перспективе отрицательная динамика рублевых банковских сбережений населения может сохраниться на фоне роста ставок по валютным вкладам, возросшей инфляции, сохранения политической неопределенности и экономических рисков. Снижение мотивации сберегать в белорусских рублях создает риск увеличения спроса на иностранную валюту со стороны граждан.