МВД выставило на продажу четыре автозака
На сайте предприятия «Белспецконтракт», занимающегося реализацией бывшего в употреблении имущества силовиков, на прошлой неделе появилjсь четыре предложения по продаже милицейских автозаков.
Фургоны МАЗ 2006 и 2009 года выпуска с пробегом от 116 до 278 тысяч километров продаются по цене от 14 до 19,7 тысяч рублей. Внутри они оборудованы для транспортировки задержанных, в одном из автозаков висит герб СССР, пишет nashaniva.com
07:25 02/11/2021
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