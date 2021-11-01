Для чего Facebook ребрендинг и когда ждать метавселенную — интервью с Цукербергом
Facebook inc. на этой неделе заявила, что меняет своё название на Meta. Основная идея в том, чтобы бренд начал ассоциироваться с новым направлением работы компании — Metaverse (метавселенной), пользователи которой будут общаться и взаимодействовать в VR-реальности. В интервью The Verge основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о том, что даст корпорации ребрендинг и как он видит развитие метавселенной.
Фото: The Verge
Метавселенная, как планируют её создатели, будет представлять собой коллективное виртуальное пространство, которое объединит виртуальные миры, дополненную и виртуальную реальности и интернет.
Цукерберг назвал будущий сервис «олицетворённым интернетом», с помощью которого можно получить новый опыт, который недоступен при использовании двухмерных веб-страниц и приложений, пишет Dev.by. Важная характеристика, по словам Цукерберга, «это присутствие, ощущение того, что вы находитесь в другом месте или с другим человеком».
Для взаимодействия с метавселенной компания разрабатывает специальные VR-/AR-шлемы.
Что касается софта и контента, будут создаваться как собственные игры и приложения, так и адаптации уже существующих.
Согласно подсчётам Technavio, AR- и VR-рынок может вырасти до $162,71 млрд. в течение пяти лет.
О ребрендинге
В компании не хотят, чтобы пользователи путали метавселенную и Facebook, новый сервис должен ассоциироваться с Meta.
«Мы хотели создать новый фирменный стиль, который бы отражал наше видение будущего. Facebook является культовым брендом социальных сетей. Люди думают о нас только как о компании, которая занимается соцсетями, но мы также видим себя создателями технологий, которые помогают людям общаться друг с другом», — поясняет Цукерберг.
О ребрендинге основатель Facebook задумывался уже давно. Процесс не имеет отношения к недавним скандалам, связанным со сливами внутренних документов и выступлением в Сенате США экс-работницы Фрэнсис Хауген.
Цукерберг останется во главе корпорации и не собирается покидать свой пост, по крайней мере, в течение ближайших пяти лет. Существенных перестановок в компании в целом не планируют.
Про метавселенную
Целевая аудитория компании «взрослеет» («средний» возраст пользователей составляет примерно 18-29 лет), но несмотря на это в корпорации основной расчёт делается на молодёжь. Такого подхода будут придерживаться и в Meta.
«Мы сталкиваемся с серьёзной конкуренцией: быстрыми темпами растут TikTok и iMessage. Нам необходимо обращать на это внимание при работе с собственными приложениями. Прогресс с метавселенной — более длительная история», — говорит Цукерберг .
Планируется, что можно будет использовать одну учётную запись для соцсетей Facebook, WhatsApp, Instagram и VR-устройств. Это поможет объединить все сервисы в метавселенную.
Создавать Metaverse будут при помощи специальной программы Horizon, она похожа на гибрид Minecraft и сервиса Roblox.
Meta будет работать над новыми VR-гаджетами: очками дополненной реальности Nazare и гарнитурой Project Cambria. По мнению Цукерберга, Nazare могут стать не менее популярными, чем смартфоны, однако их создание и массовое производство потребует времени.
Криптотехнологии, такие как NFT и смарт-контракты, будут играть важную роль в развитии нового сервиса. Подробности их возможного применения пока не сообщаются.
Что касается контроля контента в метавселенной, то за последние пять лет компания накопила ценный опыт в этой области — в новой экосистеме будут тщательно за этим следить. На первом месте должны быть безопасность и конфиденциальность пользователей.
Источник: Инна Бондарович
21:55 01/11/2021
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