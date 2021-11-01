Фото: The Verge





Метавселенная, как планируют её создатели, будет представлять собой коллективное виртуальное пространство, которое объединит виртуальные миры, дополненную и виртуальную реальности и интернет.





Цукерберг назвал будущий сервис «олицетворённым интернетом», с помощью которого можно получить новый опыт, который недоступен при использовании двухмерных веб-страниц и приложений, пишет Dev.by. Важная характеристика, по словам Цукерберга, «это присутствие, ощущение того, что вы находитесь в другом месте или с другим человеком».





Для взаимодействия с метавселенной компания разрабатывает специальные VR-/AR-шлемы.





Что касается софта и контента, будут создаваться как собственные игры и приложения, так и адаптации уже существующих.





Согласно подсчётам Technavio, AR- и VR-рынок может вырасти до $162,71 млрд. в течение пяти лет.





О ребрендинге

В компании не хотят, чтобы пользователи путали метавселенную и Facebook, новый сервис должен ассоциироваться с Meta.

«Мы хотели создать новый фирменный стиль, который бы отражал наше видение будущего. Facebook является культовым брендом социальных сетей. Люди думают о нас только как о компании, которая занимается соцсетями, но мы также видим себя создателями технологий, которые помогают людям общаться друг с другом», — поясняет Цукерберг.

О ребрендинге основатель Facebook задумывался уже давно. Процесс не имеет отношения к недавним скандалам, связанным со сливами внутренних документов и выступлением в Сенате США экс-работницы Фрэнсис Хауген.





Цукерберг останется во главе корпорации и не собирается покидать свой пост, по крайней мере, в течение ближайших пяти лет. Существенных перестановок в компании в целом не планируют.





Про метавселенную

Целевая аудитория компании «взрослеет» («средний» возраст пользователей составляет примерно 18-29 лет), но несмотря на это в корпорации основной расчёт делается на молодёжь. Такого подхода будут придерживаться и в Meta.





«Мы сталкиваемся с серьёзной конкуренцией: быстрыми темпами растут TikTok и iMessage. Нам необходимо обращать на это внимание при работе с собственными приложениями. Прогресс с метавселенной — более длительная история», — говорит Цукерберг .

Планируется, что можно будет использовать одну учётную запись для соцсетей Facebook, WhatsApp, Instagram и VR-устройств. Это поможет объединить все сервисы в метавселенную.

Создавать Metaverse будут при помощи специальной программы Horizon, она похожа на гибрид Minecraft и сервиса Roblox.





Meta будет работать над новыми VR-гаджетами: очками дополненной реальности Nazare и гарнитурой Project Cambria. По мнению Цукерберга, Nazare могут стать не менее популярными, чем смартфоны, однако их создание и массовое производство потребует времени.





Криптотехнологии, такие как NFT и смарт-контракты, будут играть важную роль в развитии нового сервиса. Подробности их возможного применения пока не сообщаются.





Что касается контроля контента в метавселенной, то за последние пять лет компания накопила ценный опыт в этой области — в новой экосистеме будут тщательно за этим следить. На первом месте должны быть безопасность и конфиденциальность пользователей.























