Ребята рассказали, сколько отдают за однокомнатную квартиру (белорусскую двушку), почему в Ванкувере сложно купить недвижимость и как к этому причастны азиаты.





Еще до большого переезда ребята обсуждали, что в будущем попробуют пожить в другой стране. Они много путешествовали и некоторые места цепляли настолько, что там хотелось задержаться, пишет Realt.by. Канада никогда не была в списке претендентов. Это очень большое расстояние, а от родных мест молодая пара так далеко уезжать не хотела. Они рассматривали Европу.





Лиза и Андрей сыграли свадьбу в октябре 2019 года. После этого идея с переездом казалась уже не такой актуальной. Друзья начали покупать недвижимость в Беларуси, и молодые подумали, что тоже хотели бы здесь обосноваться.





— Друг Андрея шел на собеседование в Amazon и предложил пойти за компанию. Дело в том, что Amazon дает какие-то задания онлайн, после устраивает отбор, а потом представители приезжают в город и проводят собеседование лично. Мой муж туда шел исключительно ради интереса, чтобы посмотреть, как проходят подобные отборы в крупнейших компаниях мира. Он знал, что потенциальным кандидатам будут предлагать Америку или Канаду, и мы обсуждали, что в эти страны я переезжать не готова, но раз ради интереса — попробуй, — рассказывает Лиза.









Собеседование длилось 4 часа, а на следующий день Андрею позвонили и сказали, что готовы сделать предложение. Варианты были такие: офисы в Канаде — Торонто или Ванкувер, или же Дублин в Ирландии.





— О, есть Европа! Но мы прочитали про Дублин и сделали вывод, что там нечем заняться. Город похож на большую деревню, где люди развлекаются хождением по пабам. Когда Дублин вылетел, осталась только Канада. Я поняла, что мне нужно серьезно рассмотреть переезд, так как Андрей хотел пожить в Канаде и его не пугало такое расстояние. Да и объяснять, какие дает перспективы опыт работы в крупнейшей компании мира, тут не нужно.





Ребята пересмотрели многих тревел-блогеров, которые делали выпуски об этой стране, изучили все возможные ресурсы.





— Тут есть и океан, и горы — от этого сложно отказаться. Поэтому мы начали готовиться к переезду в конце февраля.





Прилететь в Канаду пара должна была в конце августа, но планы поменяла пандемия. Для переезда нужно было собрать много документов, а визовые и медицинские центры не справлялись.





— Весь процесс переезда прошел гладко благодаря тому, что всем занимался Amazon. Я до этого даже не знала, что существует столько услуг. Была компания, которая подавала заявку на наши визы, компания, которая переводила документы, еще одни упаковывали наши вещи и перевозили в нужную страну. Еще кто-то занимался нашими налогами как в Беларуси, так и в Канаде. Даже на медицинское освидетельствование мы сами не записывались.





Больше всего вопросов возникало с получением виз. Так как в Беларуси нет канадского посольства, ребята должны были лететь в Польшу, Украину или Россию.





— Тогда из-за «короны» все эти страны закрывали границы. Нужно было сдать отпечатки пальцев, но нам никак не удавалось попасть в тот период времени, когда страны принимали туристов. Здесь уже компания нам не помогала, она же не виновата, что белорусов никуда не пускают, — вспоминает Лиза. — В итоге только в октябре мы все-таки поехали в Киев, чтобы сдать отпечатки. Уже через неделю пришло письмо, где было сказано, что мы можем отправлять паспорта в Польшу для визы.





Минск на Ванкувер молодые люди сменили в декабре.





— Мы прилетели, и в городе еще стояла солнечная погода. Зимы в Ванкувере не достигают температур ниже нуля, и чаще там наблюдаешь за дождем. А вот снега нет. Месяц мы жили в квартире, которую предоставила компания. Она находилась на берегу океана. Подъезжая к дому на такси, мы были поражены: «Вау! Куда мы приехали?». И несмотря на то, что выйти и насладиться красотой мы не могли еще две недели из-за карантина, та картина и эмоции — самые сильные эмоции о Канаде. Теперь, когда мы частенько выбираемся прогуляться по пляжу, я чувствую ностальгию, хотя жили мы там всего месяц.





Лизу сразу удивили бытовые вещи. Например, наличие сушилки в доме, посудомоечная машина и обязательное разделение мусора на 4 вида. Почти сразу они начали заниматься поиском жилья. С этим опять же помогала компания. За ребятами был закреплен человек, который способствовал их адаптации.









— Глория сбросила нам в WhatsApp несколько объявлений, основываясь на наших запросах, мы ей тоже показали парочку квартир, которых нашли сами. Она ходила по этим объектам и через мессенджер показывала, как они выглядят. Вот так мы и выбрали нашу малютку, — рассказывает девушка.





В первый же день после карантина пара пошла заключать договор с менеджерами компании, через которую сдавалась квартира. Они оказались украинцами и предложили рассмотреть другие варианты в том же доме. Один из них находился на 4 этажа выше и был на несколько метров меньше, но при этом дороже той, ради которой ребята пришли. Стоимость двухкомнатных квартир начиналась от 2600 канадских долларов — примерно 2100 долларов США (1 канадский доллар равен 0,81 американского доллара).





— Мы живем в «однушке» на 46 этаже почти в центре Даунтауна. Даунтаун — это бизнес центр Ванкувера с небоскребами в 50−70 этажей. Это самое шумное и людное место в городе. Именно здесь обосновались все бомжи, местные сумасшедшие и одновременно сконцентрирована вся цивилизация: торговые центры, продуктовые маркеты, кафе, рестораны, кинотеатры. До всего можно дойти пешком, так как эти объекты находятся в 2 километрах от нас, — рассказывает Андрей.













Однокомнатная квартира ребят площадью 55 м² выглядит так: кухня совмещенная с гостиной, ванная комната, отдельная спальная комната, большой балкон и кабинет в 1,5 квадратных метра. Это помещение местные называют den. Месяц аренды стоит 2300 канадских долларов.





— Это достаточно дорого — и все из-за центра. В эту сумму входит оплата за воду и газ. Отдельно нужно платить за парковочное место (150 долларов), электричество (30−40 долларов) и безлимитный интернет (115 долларов).





Существует такое понятие, как Большой Ванкувер. Он состоит из нескольких городков поменьше — Ванкувер, Северный и Западный Ванкувер, Бернаби.





— Наш друг живет в Бернаби и за свою квартиру отдает 1800 канадских долларов, но туда как раз входит парковочное место, — отмечает Лиза. — Важный момент, что все квартиры здесь сдаются без мебели. Поэтому первым делом после подписания договора аренды мы заехали в Ikea, чтобы закупиться мебелью.





— Честно, нам немного не хватает места, и мы думаем переезжать. 1 января стукнет ровно год, как живем в этом доме. Здесь действует такая система, что первый год ты должен прожить по договору, а потом просто предупреждать, будешь ли ты тут жить ближайшие две недели.





Возможно, новая квартира будет в новом районе. Молодая семья поняла, что им не критично жить в центре. Тем более, Андрей планирует сдать здесь на права. А автомобиль позволяет выбрать недвижимость чуть дешевле.





— В Ванкувере очень дорогие квартиры на продажу — и это большая проблема. В свое время богатые азиаты купили в городе огромное количество квартир, которые сейчас пустуют. Правительство намеревается с этим как-то бороться. Разрастаться зданиям попросту негде — сбоку океан и горы. В среднем однокомнатная квартира в Даунтауне стоит 1 миллион долларов. В Беларуси такую можно купить за 60 тысяч долларов.





Ещё одна интересная особенность — это глобальное потепление, из-за которого Даунтаун через 30 лет может уйти под воду, но наверняка правительство будет бороться с этой проблемой.









Лиза считает, что построить квартиру в Канаде можно, но нужно смотреть варианты подальше от города, в восточной части. Правда, это уже будет не Ванкувер. Огромная территория страны является как плюсом, так и минусом, поэтому без машины тут не обойтись. Девушка приводит пример с Европой: «Находясь в Бельгии, ты через два часа будешь в Нидерландах, а тут ты через два часа ты все еще в собственной провинции».





— У Андрея зарплата выше среднего, но я не представляю, сколько мы будем собирать на жилье. Здесь выдают хорошие кредиты под 1−2%, но нужно хотя собрать на первый взнос 10−20%, а это непросто. Поэтому, если мы и решимся, то точно не в Даунтауне, а где-нибудь дальше, где ценник будет 500−600 тысяч канадских долларов за «однушку». Дорогостоящая недвижимость — одна из причин неуверенности, что мы останемся в Канаде навсегда.









Девушке нравится в Ванкувере то, что он гармонично сочетает в себе природу и человека.





— Я столько животных в дикой природе никогда не видела. Очень много воробьев, гусей на пляже. Они немного агрессивные, но рядом можно ходить. Правда, на собаку могут начать шипеть. В Даунтауне очень много собак. Я их вижу чаще, чем маленьких детей.





Белорусы и канадцы, по мнению ребят, очень отличаются. Вот самый простой пример.





— Тут не всегда можно понять, где бомж, а где работающий человек. И те, и те могут ходить в шлепках и при этом в пуховике. Людям все равно, в чем они ходят. Большинство покупает одежду в оптовых магазинах для еды. Каждому свое, но мне хочется красоты и я по ней здесь скучаю. Белорусы в этом плане более модные, — считает Лиза.









Ванкувер — это не город тусовок, несмотря на то, что здесь есть клубы и рестораны. Люди стремятся жить и не торопиться, что вообще нехарактерно для крупного города.





— Не хватает культурной жизни. Мало музеев. Мы ходили в кинотеатр, планируем в ближайшее время посетить и театр. Здесь очень популярен спорт и развит хайкинг. Походы и кемпинги — это всегда за милую душу. В Ванкувере и Британской Колумбии очень красивая природа, много медведей. В связи с этим фактом люди в походах на ночь обязаны привязывать еду к дереву. Так, медведь, если услышит запах, то пойдет не в палатку, а полезет на на дерево, — говорит Лиза.





Офлайн-магазины практически ничем не отличаются от белорусских, но, по мнению девушки, в Беларуси больше выбор.





— В Канаде очень развит онлайн-шопинг, и я его боготворю. Мне нравится, что все доставляют быстро и тебе никто не звонит, чтобы подтвердить заказ. Хотела маме цветы купить, а в доставке указано, что мне перезвонят для подтверждения заказа. Куда, в Канаду? Приходится писать в мессенджеры компании, чтобы сказать, что у них ничего не получится, но заказ остается в силе.









Девушка считает, что это, возможно, из-за менталитета. Мол, когда ты общаешься с людьми здесь, ты не ожидаешь какой-то подставы, оскорблений в твой адрес.





— Люди делают свою работу и всегда тебе улыбаются, к тебе относятся уважительно. В Беларуси я всегда ожидаю худшего. Ты приходишь в ЖЭС, еще не зашел в кабинет, но уже боишься, что разговор будет неприятным. Оно так и было: каждый раз сотрудники в целом были недовольны тем, что мы пришли, — рассказывает Лиза. — В сентябре прилетали домой, и эта разница бросалась в глаза. Люди пытаются поссориться на ровном месте. В Ванкувере просто так никто не проявляет агрессию, максимум — бомж что-то крикнет. Канадцы часто делают комплименты, интересуются, как у нас дела. В этом плане Беларусь только развивается. В отпуске мы снимали квартиру в Новой Боровой и были удивлены, когда с нами в лифте поздоровались. Этот жилой комплекс — как отдельная страна. Там было приятно жить.





Многие знакомые боялись, что ребята не смогут найти в Канаде друзей.





— Но в Ванкувере большое русское комьюнити, поэтому обзавестись знакомствами нетрудно. Они все приехали и знают, через что ты проходишь. И даже с учетом того, что нас с Андреем сложно назвать социальными и общительными, у нас появилось много знакомых.





Фото из архива героев