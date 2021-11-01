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Wall Street Journal: в США не хватает кадров — многие вышли на пенсию раньше из-за ковида

Из-за коронакризиса многие американские беби-бумеры (родившиеся в 1946–1964 годах) стали пенсионерами раньше срока, если у них была такая возможность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Но сейчас экономика США явно нуждается в этих рабочих руках, пишет Office Life. С начала пандемии Штаты недосчитались более 5 млн человек экономически активного населения. Около 3 млн могли бы еще работать, а не выходить на пенсию.

В прошлом в США были прецеденты, когда определенное число работников досрочно выходило на пенсию, но потом они возвращались. Однако пока сложно сказать, что будет на этот раз.

Некоторые отрасли американской экономики настолько обделены рабочей силой, что крупные корпорации готовы повышать зарплаты и предлагать персоналу другие преимущества. Но далеко не все эти позиции предназначены для квалифицированных сотрудников. Например, есть большая нехватка мерчандайзеров и складских работников. Из-за этого сеть Walmart недавно подняла зарплату 565 тыс. сотрудникам.
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