



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Минске обсудил с белорусским коллегой Олегом Шандаровичем расследование убийства бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, сообщает Sputnik со ссылкой на ТАСС.





"В целях установления всех деталей произошедшего российской стороной белорусским коллегам передан запрос о получении доказательственной базы в рамках расследования данного уголовного дела", – сообщили в российском ведомстве.





Ранее в Витебске был задержан подозреваемый в совершении преступления Андрей Скрипкин. Его отправили в местный СИЗО и на следующий день должны быть доставить в Москву. 28 октября мужчина покончил с собой.

Предполагается, что Скрипкин через Беларусь хотел попасть в Европу и скрыться от наказания.





Убийство банкира Яхонтова и его семьи





Тела 57-летнего бывшего топ-менеджера московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. На теле мужчины и женщины обнаружили ножевые ранения, у ребенка – травму шеи. Было возбуждено уголовное дело.





Дело банкира Яхонтова





В 2019 году Яхонтова и еще трех менеджеров осудили за хищение и преднамеренное банкротство ОАО "Смоленский банк". Его приговорили к шести годам колонии. Суд также удовлетворил иск агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех обвиняемых более 8,4 млрд рублей.





С учетом отсидки в СИЗО, банкир вышел на свободу минувшим летом.





По версии российских СМИ, Андрей Скрипкин являлся партнером Яхонтова по бизнесу и поэтому смог легко попасть в его квартиру. А возможным мотивом преступления называется месть за произошедшее со "Смоленским банком".



