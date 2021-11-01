Главы СК РФ и Беларуси обсудили данные расследования убийства банкира Яхонтова
Российские следователи запросили у белорусских коллег доказательства по делу об убийстве в Москве экс-банкира Яхонтова и его семьи.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Минске обсудил с белорусским коллегой Олегом Шандаровичем расследование убийства бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, сообщает Sputnik со ссылкой на ТАСС.
"В целях установления всех деталей произошедшего российской стороной белорусским коллегам передан запрос о получении доказательственной базы в рамках расследования данного уголовного дела", – сообщили в российском ведомстве.
Ранее в Витебске был задержан подозреваемый в совершении преступления Андрей Скрипкин. Его отправили в местный СИЗО и на следующий день должны быть доставить в Москву. 28 октября мужчина покончил с собой.
Предполагается, что Скрипкин через Беларусь хотел попасть в Европу и скрыться от наказания.
Убийство банкира Яхонтова и его семьи
Тела 57-летнего бывшего топ-менеджера московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. На теле мужчины и женщины обнаружили ножевые ранения, у ребенка – травму шеи. Было возбуждено уголовное дело.
Дело банкира Яхонтова
В 2019 году Яхонтова и еще трех менеджеров осудили за хищение и преднамеренное банкротство ОАО "Смоленский банк". Его приговорили к шести годам колонии. Суд также удовлетворил иск агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех обвиняемых более 8,4 млрд рублей.
С учетом отсидки в СИЗО, банкир вышел на свободу минувшим летом.
По версии российских СМИ, Андрей Скрипкин являлся партнером Яхонтова по бизнесу и поэтому смог легко попасть в его квартиру. А возможным мотивом преступления называется месть за произошедшее со "Смоленским банком".
20:25 01/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение