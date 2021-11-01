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Wildberries запустил франшизу в Беларуси

Маркетплейс Wildberries запустил франшизу для предпринимателей в Беларуси.

Фото: avito.ru
 

Соответствующая информация обнародована на сайте компании.

«Wildberries объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Беларуси, Казахстане и Армении», - говорится в сообщении.

Согласно информации, пишет Политринг, белорусские предприниматели могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в полтора раза, до 4-5 млн рублей в месяц.

К слову, открыть партнерскую точку выдачи вместе с Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении компании и предоставить информацию о помещении.

Wildberries предоставляет партнерам субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов в первые четыре месяца работы. В компании надеются, что такая программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около трех месяцев, добавляется в сообщении.

Маркетплейс реализовал возможность открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 года. В настоящий момент общее число точек на территории России превышает 8,5 тыс. В октябре 2021 года средний оборот таких пунктов увеличился в полтора раза по сравнению с сентябрем и достиг около 4-5 млн рублей, заверили в компании.
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