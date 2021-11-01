Усов: «Остается еще брать налог на смерть. Умер — заплати»
Политолог считает, что в Беларусь возвращается практика подушной подати.
Павел Усов
— Я так понимаю, что налоги в Беларуси скоро начнут платить, в том числе и грудные дети, — пишет Павел Усов. — Роды будут принимать вместе с налоговым инспектором. По доллару с души. Как в доиндустриальную эпоху. Потихоньку в страну возвращается практика подушной подати.
Политолог цитирует публикацию на БЕЛТА:
«Лукашенко вместе с тем отметил, что, условно говоря, если на каждого жителя Беларуси собрать по доллару налога, то это будет только $9,5 млн.
— По большому счету это ничто... но за эти $9,5 млн мы что-то можем купить, — добавил он».
Напомним, заявление прозвучало во время визита правителя на Добрушскую бумажную фабрику. Отвечая на вопрос работника предприятия, Лукашенко увязал налог на квартиры с расходами государства на «бесплатную вакцинацию и лечение от ковид».
— Остаётся ещё к этому брать налог на смерть. Умер — заплати. Кстати, в России в 2021 году на полном серьезе обсуждали эту тему, — прокомментировал Павел Усов.
19:19 01/11/2021
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