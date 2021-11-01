



В итоге сложилась интересная ситуация: ввезенные и растаможенные в Беларуси машины сразу грузятся на автовозы и отправляются к нашим восточным соседям. Нюансы схемы разбирает Автобизнес.

Цепочка событий

Дефицит микрочипов повлек за собой массовые остановки или приостановки производства автомобилей по всему миру, в том числе в России. Возник дефицит новых машин и повышенный спрос на них. Этим не преминули воспользоваться дилеры, в том числе официальные, чтобы повысить доходность бизнеса.





В российских салонах зачастую и раньше нельзя было приобрести автомобиль по рекомендованной розничной цене (РРЦ) без набора дополнительного оборудования на 100-200 тысяч российских рублей (1400-2800$), установленного дилером. Но сегодня доходит до того, что помимо "допов" дилеры спокойно "накидывают" к цене машины 150-200 тысяч просто за факт наличия авто. Итого к РРЦ самых простых комплектаций LADA Vesta или Kia Rio легко добавляется 300-350 тысяч российских рублей. То есть 4300-5000$ за саму возможность приобрести машину и простенькие "допы" в виде ковриков, магнитолы и всего того, что можно купить за пределами салона дешевле вдвое, а то и втрое.





В итоге за LADA Vesta в самой простой комплектации, невзирая на рекомендованные производителем цены, в реальности сегодня в России придется заплатить минимум миллион рублей, или 14.300$! В Беларуси простейшая Vesta сегодня продается за 27.400 руб., или 11.330$. В случае с дорогими автомобилями надбавка в России еще выше. Не каждый потребитель готов с этим мириться.









Конечно, какой-никакой спрос на подержанные автомобили из Европы существовал в России и раньше. Но в основном машины пригонялись на заказ или привозились перегонщиками на продажу и растамаживались в РФ. Отдельные перегонщики установили связи с белорусскими коллегами и время от времени увозили своим клиентам автомобили, уже растаможенные у нас, или просто находили в РБ достойные варианты.





Когда цены стали расти как на дрожжах, многие российские покупатели, изначально планировавшие приобретение новой машины, оказались не готовы платить за ту же простейшую Vesta сумму, эквивалентную 14.000$. Часть из них обратила внимание на европейские подержанные авто. Плюс множество автомобилистов, изначально предпочитавших "бэушку", решило не дожидаться еще большего удорожания и приобрести более свежую машину. В итоге спрос на б/у автомобили заметно вырос, схема работы перегонщиков существенно изменилась.





На класс-два выше, чем новый "бюджетник" за те же деньги

Уже в начале лета продавцы на авторынке "Малиновка" отмечали повышенный интерес со стороны российских покупателей к свежепривезенным из Европы машинам. Сегодня, по словам представителей некоторых автохаусов, доля покупателей из России достигает 50% общего количества.





Действительно, зачем платить 14.000$ за простейший "бюджетник" с ненужными "допами", если за эти же деньги можно купить четырехлетний автомобиль классом выше: Ford Focus, Renault Megane, Peugeot 308 и т.д. в хорошей комплектации. А за российский ценник новых Polo или Rapid и вовсе не сложно приобрести подержанную машину на два класса выше, например, Renault Talisman или компактвэн Grand C4 Picasso, Scenic IV или Touran. На деньги, которые просят за новые компактные кроссоверы, ту же Creta, можно в принципе неплохо разгуляться и купить, например, BMW X1.





Воспользоваться условиями соседей

Еще год назад цены на подержанные автомобили в Европе были значительно ниже. Renault Clio продавались за 8000-9000$ в зависимости от комплектации. И люди, которые их привезли, закладывали в эти суммы свой заработок. Сегодня остались единицы Clio, продающиеся дешевле 10.000$. И машины продолжают дорожать.

Ввиду повышенного спроса цены поднимают европейские продавцы, готовы ставить больше на аукционах и покупатели, понимающие, что через месяц будет еще дороже. Получается замкнутый круг.





Что делать в этой ситуации российским перегонщикам, которые хотят и могут зарабатывать, ведь спрос есть и он велик? Но цена при условии растаможки в России получается неконкурентоспособной. При ограниченном бюджете покупателю проще сесть в "Ласточку", приехать в Минск и купить такую же машину здесь заметно дешевле, ведь она растаможена по 140-му указу.





Ответ прост: встроиться в условия игры соседей. В результате сложилась ситуация, когда ввезенные и только что растаможенные в Беларуси автомобили сразу же отправляются в РФ на автовозе. То, что сегодня все происходит именно так, Автобизнесу подтвердили сразу несколько источников, работающих в сфере торговли подержанными авто.





Схема проста. Российские перегонщики быстро наладили связи с белорусскими коллегами. При содействии последних производится доставка в РБ и "растаможка" по условиям 140-го указа. После нее и остальных формальностей машины грузятся на автовоз и уезжают в Россию.





Наш вердикт

В профите почти все. Белорусский перегонщик избавляется от пригнанной машины очень быстро, ведь она сразу продается, российский может предложить клиенту более конкурентоспособную цену или заложить в финальную стоимость большую маржу. В выигрыше и покупатели-россияне, покупающие машины дешевле, чем если бы их растаможили непосредственно в РФ.





Проигрывают только белорусские автомобилисты: повышенный спрос среди россиян диктует снижение количества предложений и рост и без того высоких цен.



